Bemutatta a jövő befektetéseit a VIG Alapkezelő

Új, trendkövető befektetési alapokkal rukkolt elő a VIG Alapkezelő – közölték a bécsi mellett a pesti tőzsdén is jegyzett VIG csoporthoz (Vienna Insurance Group) tartozó cég csütörtöki rendezvényén.

A bécsi központú VIG csoport 200 éves múltra tekinthet vissza / Fotó: Shutterstock

Két új, megatrendkövető alap kerül a piacra

A vállalatnak már volt egy Megatrends nevű alapja, ám most két részterületet külön-külön is megcéloznak, miközben megmarad az eddigi alap is. Megatrend alatt olyan hosszú távú, szinte feltartóztathatatlan trendeket értenek, amelyek ciklusokon átívelő folyamatokon keresztül érvényesülnek. A két új alap neve is jelzi ugyanakkor, hogy mindkettő összeállítása során betartották, illetve betartják az ESG-követelményeket is – hangsúlyozta az alapkezelő.

Az egyik fő csapásirány a társadalmi-demográfiai változásokkal kapcsolatos, ezt a területet fedi le a cég SocialTrend ESG nevű új alapja, amely olyan részvényekbe fekteti tőkéjét, amelyeket felértékelhet a népesség növekedése, a társadalmak öregedése, valamint az egészségtudatosság világszerte tapasztalható erősödése – emelte ki a rendezvényen Richter Péter, a VIG Alapkezelő portfólió menedzsere.

Hozzátette, számos iparág jövőjét határozza meg, hogy a világ népessége napi 200 ezer fővel nő, és a föld jelenlegi 8,1 milliárd lakójának száma az ENSZ szerint 2050-re 9,8 milliárdra bővül, ami egyre hatékonyabban működő mezőgazdaságot és élelmiszeripart tesz szükségessé. A gyarapodó emberiségen belül pedig folyamatosan nő az idősek aránya. Jelenleg a 65 éven felüliek átlagosan a társadalmak 10 százalékát teszi ki, ami 15 százalékra emelkedik a következő évtizedekben. Mindez nem csupán az egészségügyet állítja fókuszba, de a lakosság fogyasztási szerkezetét is átalakítja.

Az egészségtudatosság viszont a fogyasztószerek piacát forradalmasítja már napjainkban is, de ezenkívül rengeteg hasonló területen várható áttörés a következő években.

Nem évtizedekben kell gondolkodni

Az alap befektetéseinek megtérülésével kapcsolatban Richter Péter szerint nem évtizedekben kell gondolkodni, már öt éven belül látható eredmények várhatók. Az alap részvénykitettsége 100 százalékos, és a tőkéje felét mintegy 90 részvénybe fektetik. Olyanokba, mint

a fogyasztószereket gyártó dán Novo Nordisk és amerikai Eli Lilly,

a változóban lévő vásárlási szokásokat kiaknázó Amazon,

vagy a fiatalabb korosztályok kedvenceinek számító Spotify és Booking.com.

Ezek mellett jelentős súlyt képvisel az alapon belül a biztosítási szektor is, hiszen a mind kevésbé fenntartható állami nyugdíjrendszerek árnyékában várhatóan hamarosan beköszönt a magánpénzügyi szolgáltatók aranykora is.

Fókuszban marad a technológia

A VIG Alapkezelő által kipécézett másik megatrend a technológiai fejlődés. Míg a SocialTrend alacsonyabb volatilitása miatt jó kockázatkezelési eszköz, addig az InnovationTrend ESG hozampotenciálja magasabb lehet bikapiaci körülmények között. Ez az alap egy kissé a Nasdaq, azaz az amerikai technológiai profiljára hasonlít. Dominál benne a mesterséges intelligencia, de olyan trendi papírokat is vásárol, mint az Nvidia, Tesla, Meta, Netflix vagy a Google-t üzemeltető Alphabet, amelyek az elmúlt évben átlagosan 40 százalékkal drágultak.

A 200 éves múltra visszatekintő VIG csoportnak a 180 milliós lakosságú Közép- és Kelet-Európa 30 országában 50 leányvállalata van és összesen 29 ezer munkavállalót foglalkoztat.