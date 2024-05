Döntött a román jegybank, ami a forintnak is jó hír lehet

A román jegybank hét százalékon tartotta az irányadó kamatlábat, pedig az elemzők 25 bázispontos csökkentésre számítottak. A központi bank a magas inflációval indokolta a lépést, ami márciusban éves szinten 6,6 százalékra lassult a februári 7,2 százalékról, de nem éri el a nemzeti bank 1,5-3,5 százalékos célját.

Fotó: AFP

A döntéshozókat aggasztják a költségvetési kockázatok is: délkeleti szomszédunk 5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal számol idén. Ráadásul az országban idén több választásra is sor kerül, miközben egyre nagyobb a bér- és iránti igény. A Magyar Nemzeti Bank áprilisban 7,75 százalékra csökkentette a rátát, amivel tovább zsugorodott a két ország hitelfelvételi költségei közötti távolság.

Ennek ellenére a forint enyhén erősödött a lejjel szemben, amihez érdemes hozzátenni, hogy a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is izmosodott. Ma ugyanis közzétették a cseh inflációs adatot, a pénzromlás megugrása pedig a forintnak is jó hír lehet. Egyes piaci szereplők szemében ugyanis erősíti azt a várakozást, hogy ezek után a már újból emelkedésnek indult magyar pénzromlás is tovább nőhet.

A VG elemzői konszenzusa is erre számít, ami további lassításra kényszeríti majd az MNB-t kamatvágási dömpingjét tekintve, ami a cseh példához hasonlóan a forintnak is hosszasan támaszt jelenthet majd, akár még magasan ragadó amerikai kamatkörnyezet mellett is. Lengyelországban például leutóbb szinten tarották a rátákat.

Laza vagy szigorú monetáris politika?

A nemzeti bankok világszerte az irányadó kamatlábak emelésével igyekeztek úrrá lenne a dráguláson, de ezt számtalan közgazdász bírálja, mivel lassítja a gazdaságot. A Fed mellett az Európai Központi Bank, a brit jegybank, a kínai központi bank és az orosz nemzeti bank is szigorú monetáris politikát folytat, sőt: már Japán is elhagyta a negatív kamatlábat.

Az elemzők az év elején arra számítottak, hogy idén a jegybankok megkezdhetik a kamatvágást, amit a feltörekvő gazdaságok jegybankjai – a magyar, a cseh és a brazil központi bankok vezetésével – már megtettek. most viszont a szakértők szerint csúszhatnak a kamatvágások. A Magyar Nemzeti Bank még 2022 szeptemberében jelentette be, hogy 13 százalékos alapkamat mellett lezártnak tekinti a kamatemelési ciklusát, azóta több kamatvágást is végrehajtott, legutóbb áprilisban.