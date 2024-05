Siet a londoni tőzsdére a Shein, de nem mondott még le a New York-i álmairól sem

Gőzerővel készül londoni tőzsdei bevezetésére (IPO) a Shein, miután kísérletének, hogy részvényeit a New Yorki-i tőzsdén listázza, gátat vetettek a szabályozók.

A kínai online divatáruház hamarosan a helyi értékpapír-felügyeletet is értesíti a változásokról, és még ebben a hónapban beadhatja a londoni listázáshoz szükséges papírokat is.

A Reuters információi szerint

egy tavalyi tőkeemeléskor 66 milliárd dollárra értékelt Shein az év elején keresett meg londoni pénzügyi és jogi tanácsadókat és alapkezelőket is,

miután tavaly novemberben még a New York-i tőzsdén való megjelenéshez nyújtott be iratokat mind az amerikai, mind a kínai hatóságoknak.

Nehezen engedi el New York-i álmait a Shein

Bár az amerikai tőzsdére lépés hivatalosan még nem került le a napirendről, azt sem a kínai, sem az amerikai hatóságok nem támogatják. A vállalkozás azonban, miközben lépéseket tesz a londoni listázás irányába, még nem tett le teljesen a New York-i meghódításáról, a beadványát is életben tervezi tartani, arra az esetre, ha a hatóságok meggondolnák magukat.

Az is elképzelhető, hogy

a londoni kibocsátást később követi másodlagos piacként New York a jövőben, ha az amerikai politikai környezet megváltozik.

Ugyanakkor a londoni bevezetéshez a legújabb szabályok szerint szükség van egy kínai hatóság jóváhagyására is, mely az ázsiai országon kívüli tőzsdei bevezetéseket szabályozza.

Ha megvalósul, a Shein tőzsdére lépése az egyik legnagyobb lehet az idén, és a Londoni Értéktőzsde (LSE) szerencséjén is fordíthat, az ugyanis az utóbbi időben jelentőségének csökkenésével volt kénytelen szembesülni. Így például a brit csipdizájner ARM is inkább New York mellett döntött az ottani nagyobb likviditás miatt. De London idén a több mint 30 európai tőzsdei bevezetésből is csak négyet tudott megkaparintani.

Az Európai Bizottság is csak néhány hónapot adott május elején az egyik legnagyobb online kereskedőnek arra, hogy a szigorú feltételeknek megfeleljen. Az intézmény az uniós felhasználók védelmében vizsgálja a szingapúri Sheint, a Temu kínai webshopot és az amerikai Amazon online kereskedőt is.

Az Európai Bizottság azért vizsgálja a Temut, mivel a kínai webshop felhasználóinak száma nagy ütemben növekszik – írja az Euronews. A magyar Gazdasági Versenyhivatal is eljárást indított az oldal üzemeltetőjével szemben. A jogszabály hatálybalépése óta az Európai Bizottság már több végrehajtási és megfelelőségi ellenőrzésbe kezdett, közülük kettőt a TikTokkal szemben. Ezekben a kiskorú felhasználók védelmének biztosítását vizsgálják.