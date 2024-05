Hála a Credit Suisse felvásárlásának és a kőkemény költségcsökkentésnek, a UBS háromszor annyi nyereséget termelt az első negyedévben, mint amennyire az elemzők számítottak – derült ki a svájci nagybank kedden reggel publikált gyorsjelentéséből.

Ontja a profitot a svájci UBS Bank / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagyot vert a piaci várakozásra a UBS

Míg ugyanis a piaci konszenzus medián értéke mindössze 602 millió svájci frankra tette a lécet, a nettó nyereség végül elérte az 1,8 milliárd frankot. Nem csoda, hogy a pénzintézet papírjai több mint 8 százalékkal, egészen 27 svájci frankig száguldottak Zürichben, amivel együtt az utóbbi egy évben már 54 százalékos emelkedéssel büszkélkedhet az árfolyam.

Az utolsó helvét globális nagybank kulcsjelentőségű vagyonkezelési üzletágába 27 milliárd dollár új befektetés áramlott az év első három hónapjában, szemben az előző negyedév 22 milliárd dollárjával – írja a Reuters.

A bank ugyanakkor jelezte, hogy a mérséklődő hitel- és betétállomány, valamint a Svájcban már megkezdődött kamatcsökkentés hatására a szegmensben a nettó kamatbevételek 1–6 százalékos visszaesésére számítanak.

Termőre fordult a bankfúziós befektetés

Az elemzők szerint a vártnál jobb eredmény elsősorban a Credit Suisse-től örökölt vagyonkezelési divíziónak, valamint a költségcsökkentésnek köszönhető. A UBS ugyanis közölte, hogy

az első negyedévben 1 milliárd dolláros bruttó költségmegtakarítást ért el, így a fúzió óta összesen már 5 milliárd dollárnál tart,

az év végéig pedig további 1,5 milliárd dollárral kurtítanák meg a kiadási oldalt.

A két bank – a svájci szabályozó hatóság aktív közreműködésével megvalósult – történelmi jelentőségű egyesülése tavaly júniusban fejeződött be, ami ezt követően két veszteséges negyedévbe került a UBS-nek. A befektetők bizakodóak a kilátásokkal kapcsolatban, tekintettel az alacsony felvásárlási költségekre és a hatalmas eszközállomány-növekedésre, a UBS mérlegfőösszege most már meghaladja az 1600 milliárd dollárt, azaz csaknem kétszer akkora, mint a komplett helvét gazdaság.

Ezért az alpesi köztársaság saját nevelésű óriástól megrettent hatóságai nemrégiben bejelentették, hogy a következő néhány évben várhatóan szigorítják a rá vonatkozó tőkemegfelelési szabályokat.

A UBS ugyanakkor megerősítette, hogy a pénzügyi helyzete lehetővé teszi az idei, részvényesi javadalmazásra kitűzött célok teljesítését, azaz 2024-ben akár 1 milliárd dollárt is a részvények visszavásárlására fordíthatnak, illetve várhatóan megemelik a tavaly kifizetett 70 dollárcentes osztalékot is. Sergio Ermotti vezérigazgató szerint pedig a következő két évben is a tervek szerint folytatódhat a sajátrészvény-visszavásárlási program.