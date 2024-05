Új MÁP Plusz a piacon: lehet ez a világverő állampapír?

Június 3-tól megújul a Magyar Állampapír Plusz: a befektetés kamatát érdemben megemelték, öt év alatt az éves átlagos hozam 6,73 százalék lesz. Felmerül a kérdés, hogy mennyire borítja fel az új befektetési lehetőség az állampapírpiacot. Milyen időtávon érdemes az új MÁP Pluszt választani, és mikor éri meg jobban egy másik lakossági A Bankmonitor szakértői ezeket a kérdéseket járták körbe.

A megtakarítók elkezdhetik a számolgatást, új MÁP+ a piacon. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 2019-es indulásakor a Pluszt (MÁP+) szuperállampapírnak is szokás volt nevezni, köszönhetően annak, hogy az akkori kamatkörnyezetben az 5 éves futamidőre kínált, évi 4,95 százalékos átlagos hozam (EHM) kifejezetten jónak számított. Az emelkedésével és a gazdasági környezet átalakulásával ez a hozamígéret azonban igencsak devalválódott az elmúlt években.

Éppen ezért a MÁP Plusz ráncfelvarráson esett át, a kamatot érdemben megemelték. A 2024. június 3-tól elérhető N2029/M1 sorozatú MÁP+ kamata fix, ugyanakkor az idő előrehaladtával lépcsőzetesen emelkedik:

1. év: 6,25% (az első év elnyújtott, ezért a tényleges kamat 6,64%)

2. év: 6,50%

3. év: 6,75%

4. év: 7,00%

5. év: 7,25%

Ha lejáratig megtartjuk a papírt, akkor az éves átlagos hozam 6,73 százalék lesz.

A Bankmonitor szakértői arra voltak kíváncsiak, hogy mit is jelent ez a hozam 10 millió forint befektetésekor.

Ha induláskor befektetünk 10 millió forintot, a papírt pedig lejáratig megtartjuk, akkor összességében 2029. június végén 13,9 millió forintunk lenne. A régi MÁP Plusz 5 év alatt ennél 1,2 millió forinttal kisebb, 12,7 millió forint hozamot termel csak.

A megújult MÁP Plusz tehát érdemben kedvezőbb a réginél, de vajon a többi lakossági állampapírt is megveri? Újra elnyeri a szuperállampapír státuszt?

Éven belüli befektetés: nagyon lényeges a pontos időtáv

Az új MÁP Plusz kiszállási költsége még nem ismert, de a korábbi tapasztalat alapján a nem kamatfordulókor történő eladás díja 0,5 százalék lehet. (A kiszállási költség a többi lakossági esetében 1 százalék szokott lenni.)

A legmagasabb kamattal jelenleg egy változó kamatozású állampapír, a 2027/N BMÁP (Bónusz Magyar Állampapír) rendelkezik, ennek aktuális éves kamata 8,37 százalék. Ez azonban negyedévente változhat a 3 hónapos futamidejű Diszkon Kincstárjegy (DKJ) aukciós hozamának megfelelően. Mivel azonban az idei évben a DKJ-aukciók átlaghozama 6,48–6,96 százalék között mozgott, ez alapján a befektetés éves kamata 7,98–8,46 százalék lehet majd.

Ráadásul az aukciós hozamok érdemi esésére a következő hónapokban nincs is komoly esély.

A Bónusz Magyar Állampapír és a MÁP Plusz közötti kamatkülönbözet jelenleg évi 2,12 százalék a változó kamatozású befektetés javára, ugyanakkor a visszavásárlási költsége 0,5 százalékponttal magasabb a kérdéses befektetésnek. Ezt a 0,5 százalékos extra díjat nagyságrendileg 3 hónap alatt dolgozza le a bónusz állampapír, ezért ennél hosszabb futamidőre már jobb választás lehet, mint a MÁP Plusz.

Három hónapnál rövidebb futamidő esetén sem feltétlenül a MÁP Plusz a jó döntés, érdemes lehet a „normál” Diszkont Kincstárjegyek között is szétnézni. Ott ugyanis jelenleg találni 6,25 százalék feletti éves hozamokat is.

Ahogy nyúlik a futamidő, a bónusz állampapír kamatváltozási kockázata is növekszik. (Nagyobb eséllyel változhat a gazdasági környezet.) Egyre nagyobb szerepe lehet az inflációkövető prémium-állampapírnak is, amelynek éves induló kamata 7,9 százalék, ami 2025 áprilisáig nem változhat. (Gyakorlatilag 4 hónapnál hosszabb, éven belüli futamidő esetén már a prémium-állampapír is több hozamot tud termelni, mint a MÁP Plusz.)

Melyik állampapír a nyerő, ha egy évre fektetnénk csak be a pénzünket?

Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) jövő héttől már nem lesz elérhető, gyakorlatilag helyette is a MÁP Pluszt ajánlja a kibocsátó. (Ez érthető, hiszen az 1MÁP korábbi 6 százalékos kamata elmarad a MÁP Plusz első évre érvényes kamatától.) Egyéves időtávon a bónuszállampapírnak a kamata akár háromszor is módosulhat, ezért ilyen időtávon ezzel a befektetéssel már nem foglalkozunk.

Egy év alatt a MÁP Plusz 6,25 százalék évi kamatot termel, mivel az első forduló kicsit hosszabb – június végéig tart –, ezért ez 6,64 százalék tényleges kamatot jelent. Ráadásul a papírt továbbra is veszteség nélkül lehet eladni kamatfordulókor, vagyis a 6,64-os hozamot nem csökkenti kiszállási költség. Ez alapján 10 millió forint befektetésen 640 ezer forint nyereségünk keletkezne.

A FixMÁP egy 3 éves futamidejű, évi fix 7 százalékos kamatozású papír. Ugyanakkor a futamidő alatt a kiszállási költség 1 százalék. A 10 millió forint értékű befektetés 2025. június végére nagyságrendileg 660 ezer forint hozamot termel, a kiszállási költség 100 ezer forintját is figyelembe véve is kicsivel több, mint fél millió forint lenne a profit.

Ez azonban elmarad a MÁP Pluszon elérhető nyereségtől.

Vannak viszont további alternatívák, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk. Első évre a PMÁP évi 7,9 százalék kamatot kínál, ugyanakkor 2025 áprilisában van a kamatfordulója, az új kamatot pedig a 2024-es infláció alapján határozzák majd meg. Ez alapján a második periódusra az új kamat – az MNB inflációs várakozása alapján – várhatóan 4,8 százalék körül lehet. Egy év után az inflációkövető papírból nagyságrendileg 1 százalék költség mellett lehet kiszállni, ezt is figyelembe kell venni a kalkuláció során. Az inflációkövető papír 10 millió forint befektetése esetén 2025. június végére a kiszállási díjat is figyelembe véve 690 ezer forint hozamot tud termelni. Ez meghaladja a MÁP Plusszal elérhető nyereséget. Ezek alapján ezen az időtávon még mindig az inflációkövető befektetés lehet a nyerő.

Kétéves futamidőre a MÁP+ lehet a befutó

A MÁP Plusz esetében a kamat a második évre 6,50 százalékra emelkedne a korábbi, évi 6,25-ról. A nyereség így két év alatt 1,35 millió forint lenne.

A FixMÁP-pal mindkét évre 7 százalékos éves kamat érhető el, a kiszállási díj azonban ebben az esetben is terhelné a befektetést, így két év alatt végül 1,33 millió forint lenne a bezsebelhető profit.

A prémium-állampapírnál az inflációs várakozások erősen befolyásolják a nyereséget. (Az MNB azt várja, hogy fokozatosan visszatérünk a kívánt 3–4 százalék közötti sávba.) Ez jelentősen csökkenti a befektetés várható kamatát: emiatt ilyen időtávon már egyáltalán nem éri meg ezt a befektetést választani. A várható nyereség két évre ugyanis már csak 1,17 millió forint lenne.

Érdemes számolni a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjeggyel is. A befektetés éves kamata 6,50 százalék, ez a befektetett 10 millió forintra 1,3 millió forint nyereséget eredményezne. Vagyis két évre a MÁP Plusz tűnik a legjobbnak.

Fotó: Kallus György

Hároméves időtáv: előretör a FixMÁP

A bónusz állampapír mellett ilyen időtávon a másik változó kamatozású papírt, az inflációkövető PMÁP-ot is érdemes elengedni. Már 2 éves időtávon sem teljesített ugyanis jól, az inflációs várakozások pedig nem emelkednek az idő előrehaladtával.

A MÁP Plusz kamata a 3. évre 6,75 százalék, a hozam pedig a harmadik év végére már 2,1 millió forint lenne. A FixMÁP ugyanakkor a 3 évre végig 7 százalék kamatot produkál, ráadásul a lejáratkor már visszaváltási díj sincs. A FixMÁP 2,2 millió forintot hozna 2027 áprilisáig, vagyis nagyságrendileg két hónappal rövidebb időtávra is nagyobb profitot tudna termelni.

Öt évre egyértelműen a MÁP Plusz a nyerő

Három évnél hosszabb futamidőre a Magyar Állampapír Plusz mellett már csak a változó kamatozású bónuszállampapír és az inflációkövető prémium-állampapír jöhet szóba. Az előbbi esetében a negyedéves kamatváltozás miatt nagy a bizonytalanság, míg az utóbbinál az inflációs várakozások alapján nagy kamatcsökkenésre lehet számítani. Emiatt 5 éves időtávon a MÁP Plusz jelenleg egyeduralkodónak számít, köszönhetően a lejáratig elérhető 6,73 százalékos éves átlagos hozamnak.

Vannak még nyitott kérdések

Természetesen ezen kalkulációk során számos feltételezéssel éltek a Bankmonitor szakértői. A visszaváltási díjat a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő értéken fixálták, ezek változása érdemben befolyásolhatja az eredményt. Ez a „sima” lakossági állampapíroknál 1 százalék, míg a MÁP Plusz esetében 0,5 százalék. Ez utóbbinál ugyanakkor biztos, hogy kamatfizetéskor a kiszállásnak nincs költsége.

A prémium-állampapírnál a számítás során az MNB inflációs várakozásait használták a szakértők. Ha az áremelkedés másképp alakul, akkor a prémium-állampapír hozama is más lenne. Magasabb hozamot várhatnak a prémiumbefektetéstől azok, akik nagyobb áremelkedésre számítanak. A bónuszállampapír esetében pedig a Diszkont Kincstárjegyek hozamalakulása változtathatja érdemben a nyereséget.

A kalkuláció során minden esetben a kifizetett hozamok újbóli befektetésével számoltak a szakértők. Ez a MÁP Plusz esetén automatikus, a többi befektetésnél viszont a befektető döntésén múlik. Ráadásul az ismételt befektetés hozamánál is abból indultak ki, hogy a kamatkörnyezet nem változik. Ha azonban az egyes kamatok kifizetésekor már kisebb hozam mellett lehetne befektetést vásárolni, akkor az a nyereséget is érdemben befolyásolná.