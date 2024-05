Vajon mi szegheti szárnyát az Nvidia emelkedésének?

Pár hónapja még abban reménykedtek a befektetők, hogy a technológiai Nagy Hetes (Magnificent Seven vállalatcsoport) kicsit mélyebben szántja majd a széles piacot. Ami kulcsfontosságú lenne a mesterséges intelligencia fejlesztések által generált tőzsderali fenntarthatóságához. Most úgy tűnik, valójában négy (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet) uralja a piacot. És ezen belül is domináns az Nvidia buborék.

A piac nem törődik a kockázatokkal

Négy komoly kockázatot is azonosított a Wall Street Journal, mely a sztárrészvény Nvidia további emelkedésének szegheti szárnyát. Az egyik veszélyforrás, hogy axiómaként kezeli a piac az MI-forradalmat, ami kihat a termelékenységre. Valójában a munkahelyeken késik a valódi áttörés, még a programozói közösségek, melyek elvileg a legfogékonyabbak lennének az új technológiára, sem kellően lelkesek. Ez abban gyökerezik, hogy ugyan elkápráztató az MI, amíg játékról van szó, ám amint munkára használják, kiderül, hogy a megspórolt fejlesztési időt egyelőre bőven felülmúlják a pontatlanságból, felületességből eredő hibák kijavítására fordított plusz munkaórák.

Egy másik veszélyforrás, hogy

a befektetők alábecsülik a verseny árcsökkentő hatását.

Hiába uralja az Nvidia a legmagasabb szintű grafikus feldolgozó egységeket, ha olyan jól finanszírozott cégekkel kell szembenéznie, mint az Alphabet és a Meta Platforms, s közben egy csomó induló vállalkozás, továbbá olyan hagyományos riválisok, mint az Intel, megpróbálnak felzárkózni. Még ha a termékük nem is olyan jó minőségű, mint az Nvidiáé, mégis korlátozzák a piacvezető cég ármeghatározó képességét.

Már nem is 7, hanem 4 részvény dominálja a széles piaci indexkosarat

De veszélyforrás az Nvidia legnagyobb beszállítója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) piaci súlya is. Amennyiben a tajvani gyártó árat emelne, az Nvidia belátható időn belül nem találna helyettesítő terméket.

Az MI modellek tervezői szerint előnye van a gyors növekedésnek. Mondván, aki több adatot gyűjt, jobb modellt fejleszt, s több felhasználót vonz. De az IT-történelem látott már komoly váltásokat, például, amikor a nagy központi számítógépeket felváltotta a személyi komputerek hálózata.

Elképzelhető, hogy az Nvidia korunk IBM óriása, s a MI jövő záloga a kisebb léptékű, dedikált fejlesztésekben rejlik.

Egyelőre nagyon fiatal a piac, túl sok a feltételezés, s a jövőbeni átrendeződés esélye is nagy. És úgy tűnik, a befektetők vajmi keveset foglalkoznak a kockázatokkal.