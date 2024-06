Az amerikai nagyvállalati lobbi Trump adóterve mellett kampányol

Már áprilisban sejteni lehetett, pedig akkor még csak az amerikai középosztály adókedvezménye volt terítéken, hogy az adózás témakörében várhatók a legnagyobb szócsaták az elnökválasztási kampányban. Most a jövő évtől változó társasági adókulcs kelt különös izgalmakat. Jelenleg 21 százalékos az amerikai társasági adókulcs, ám ha Biden és a demokraták nyernek, akkor 28 százalékra is nőhet, míg ha Trump és a republikánusok győznek, akkor akár 15 százalékra is csökkenhet a mérték. Joggal izgatott a Wall Street, mert ebben a vitában minden százalék 130 milliárd dollárt jelent, vagyis ezermilliárd dolláros a kérdés.

Nagy csata dúl Trump és Biden között az adózás terén is / Fotó: AFP

Trump csökkentené, Biden növelné a társasági kulcsát

Biden elnök 28 százalékos kamatterve lemorzsolná a republikánusok 2017-es kamatcsökkentésének felét, és

az amerikai vállalati adókulcsot a legnagyobb gazdaságok táborában a legmagasabb kulcsok közelébe tolná.

Míg a szélsőséges republikánusok által követelt 15 százalékos kulcs 1935 óta a legalacsonyabb szintnek felelne meg,

jelentősen növelve a profitot és jutalmazva a részvényeseket.

Donald Trump, a feltételezett republikánus elnökjelölt a múlt héten azt mondta a vállalati vezetőknek, hogy ő személyesen 20 százalékos arányt akar.

Miért akarnánk versenyképtelen helyzetbe hozni az amerikai vállalatokat? És ha ezt megtettük, miért várnánk, hogy befektetések érkezzenek az Egyesült Államokba?

– vetette fel Jon Moeller, a fogyasztási cikkeket gyártó Procter & Gamble vezérigazgatója. Moeller vezeti az üzleti kerekasztal adópolitikai érdekképviseletét, amely a múlt héten szervezett találkozót Trumpnak a nagyvállalatok vezetőivel. Emellett az érdekképviselet több tízmillió dolláros kampányt folytat Biden tervei ellen.

Vannak további adózási kérdések is

A vállalati adókulcsért folytatott küzdelem része azoknak a szélesebb körű adópolitikai kérdéseknek, amelyekkel a törvényhozók jövőre meg fognak birkózni, mivel a 2017-es adótörvény nagy része lejár. Terítéken van még a magánszemélyek adókulcsa, a gyermekek után járó adókedvezmény, az állami és helyi adókedvezmény, a vállalkozások adókulcsai és az ingatlanadó-mentesség.

Trump első ciklusa alatt adókedvezményekkel támogatta a vállalatokat, és most is jól járnának, ha újra nyerne.

Sok vállalat szorgalmazta 2017-ben a társasági adó kulcsának 35 százalékról 25 százalékra mérséklését, hogy a kulcs a fejlett országok középmezőnyébe csússzon vissza. Végül Trump és a kongresszusi republikánusok 21 százalékra vágták az adót.

A középosztályt célozza egy másik adócsata: Biden 400 ezer dolláros kedvezményes adózási jövedelemhatára az amerikai háztartások alsó 97 százalékának nyújt adókedvezményt. Ezzel szemben a republikánusok 2017-es adótörvényének kiterjesztése, amit Trump ígér, minden jövedelmi osztályban csökkentené az adó mértékét, de a háztartások 9 százalékában növelné az adófizetés összegét, a kedvezményes kulcs törlése miatt.