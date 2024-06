Elképesztő raliba kezdett a GameStop árfolyama, miután ismét feltűnt a mémrészvényes véleményvezér

Közel 80 százalékkal erősödött a GameStop németországi jegyzése, miután a mémrészvényes ralit 2021-ben kirobbantó Keith Gill, vagy ahogy a piacon felhasználónevei alapján ismerik DeepF*ingValue/Roaring Kitty közzétette a Redditen, hogy nagyjából 116 millió dolláros pozíciót vett fel a videojátékbolt részvényeiben.

Ismét égnek állhatnak a GameStop részvényei / Fotó: Northfoto

A rövid és tömör poszt alapján a hírességgé vált befektető ötmillió darab GameStop részvényt vett 21,27 dolláros árfolyamon, továbbá 65,7 millió dollár értékben 120 ezer darab call opciót is vásárolt, melyekből akkor profitálhat, ha a kurzus emelkedésbe kezd. Az opciók leütési ára (strike price) 20 dollár, tehát Gill ilyen áron juthat majd hozzá részvényekhez, ha lehívja opcióit – írta meg a Bloomberg.

Gill posztjának egyelőre csak az európai piacokon volt hatása, mivel a megjelenése óta az amerikai tőzsdéken még a normál kereskedési időn kívüli piac sem nyitott ki: a német jegyzés viszont a posztot követően csaknem 80 százalékkal ugrott meg, jelenleg 36,8 eurón adják a cég papírjait.

Roaring Kitty bejegyzése azonban minden bizonnyal megmozgatja majd a piacot hazai terepén, azaz Amerikában is: a befektető ugyanis a Redditen kívül az X-en is posztolt, bejegyzését pedig öt óra alatt 4,5 millión látták. Gill három év szünet után, május közepén posztolt legutóbb a profiljairól, akkor mindössze egy székében előre hajoló gamer-mémet tett közzé: a GameStop árfolyamának azonban már ennyi is elég volt, 180 százalékkal emelkedett a jegyzés alig pár nap leforgása alatt.

DeepF*ingValue piacokra kifejtett hatását tehát távolról sem szabad alábecsülni: a befektető 2021-es rali-kirobbantó posztja után 2000 százalékkal erősödött a GameStop árfolyama – pedig Gill akkor még csak egy 31 millió dolláros pozícióval rendelkezett a cégben, szemben a mostani, durván 180 milliós részesedésével.

A közelmúltban megújuló érdeklődés a mémrészvények iránt a túlzott befektetői túlbuzgóság jele, és inkább negatív, mintsem pozitív előjel a piacok számára, melyek egy ideje nem tudnak újabb csúcsokat beállítani

– mondta Robert Lea, a Bloomberg Intelligence elemzője.

A 2021-es GameStop-rali sokak orra alá tört borsot

A három évvel ezelőtti rali hatalmas károkat okozott a papírok értékvesztésére játszó fedezeti alapoknak: a befektetési vállalatok pozicionálásuk alapján ugyanis egyértelműen a GameStop csődjére játszottak, a short float-arány, azaz az a szám, ami megmutatja, a teljes részvényállomány hány százaléka van shortra eladva, 140 százalékra rúgott. A közösségi összefogás ugyanakkor 2000 százalékkal feljebb tolta a jegyzést, aminek eredményeként a nagyok hatalmas mínusszal tudták csak teljesíteni kötelezettségeiket.

A mostani ralinak ugyanakkor nem valószínű, hogy ennyire pusztító hatása lesz: a short float jelenleg 25 százalék körül van, ami szintén magas a piaci átlaghoz mérten, de relatíve alacsony a cég saját múltjához mérten, így a múltkorihoz hasonló pánikra nem feltétlen érdemes számítani.