Az Nvidia olyat csinált, amire a dotcomlufi kidurranása óta nem volt példa

Az Nvidia előtt most akkora növekedési potenciál van, mint amit az internet létrejöttekor és a felhőszámítás berobbanásakor láthattunk – együttesen. A technológiai fejlődés sebessége is más, mint a Cisco esetében volt, ahogy a betöltetlen piaci rés és a cég csúcsra jutáskori fejlettsége is egészen más.