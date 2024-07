Kockázatos lehet a magyar szamurájkötvény-kibocsátás, megemelték a jen alapkamatát

A japán gazdaság sajátságos helyzetben van, hosszú évtizedekig küzdöttek a defláció ellen, az irányadó kamatot negatív tartományban tartották, és rendkívül széles körű eszközvásárlási programmal lazították tovább a monetáris kondíciókat egészen idén januárig – mondta el a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

A gyenge jen kezdte megviselni a japán lakosságot / Fotó: Shutterstock

Megemelte a jen alapkamatát a Bank of Japan

A téma annál is inkább aktuális, mert szerdán az ország jegybankja, a Bank of Japan 0,1 százalékról 0,25 százalékra emelte az éves alapkamatot. Ebből adódik a kérdés: miként magyarázható, hogy amikor az Egyesült Államokban és Európában is a kamatcsökkentések vannak napirenden, Japán inkább erősítené devizáját.

Az elemző hozzátette, Japánban a 2022–2023-as energiaválság során is csak átmenetileg emelkedett az infláció 4 százalék fölé, így nem volt szükség érdemi szigorításra. Mivel azonban az Egyesült Államokban jelentős kamatemelést hajtott végre az amerikai jegybank, vagyis a Fed, a japán és az amerikai hozamkülönbség miatt nagymértékben gyengült a jen árfolyama, ami már a jegybanki inflációs célokat is veszélybe sodorta.

A Bank of Japan (BoJ) ezért kezdett óvatos kamatemelésbe, ami a szerdai ülésen folytatódott. A lépés nem volt teljesen váratlan, a piaci szereplők 50 százalékra árazták, ám a mértéke igen. Az ülést követő sajtótájékoztatón a jegybankelnök újabb kamatemeléseket helyezett kilátásba, ha a gazdasági adatok szükségessé teszik.

A jegybanki kommunikációból leszűrhető, hogy az inflációs kockázatok miatt döntöttek a 15 bázispontos kamatemelés mellett, mivel arra számítanak, hogy a bérek és az árak tovább emelkednek a következő időszakban. A legutóbbi, júniusi inflációs adat 2,8 százalékos volt éves bázison, ami jócskán meghaladja a 2 százalékos jegybanki célt.

Kockázatos lehet a jenkötvények kibocsátása

A forint árfolyamával nincs összefüggésben a döntés, viszont az idei évre tervezett jenkötvény-kibocsátásnak több kockázata is van – folytatta az Equilor elemzője.

Egyrészt erőteljes az árfolyamkockázat, mivel a jen mozgása rendkívül ingatag, és ebben a következő időszakban sem várható érdemi változás. Másrészt a referenciahozamot képező japán kötvényhozamok is emelkedhetnek, miután a jegybank bejelentette, hogy csökkenteni fogja a kötvényvásárlások volumenét.