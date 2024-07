A Richter következő feladata egy látványos kitörés felfelé

Komoly erők feszülnek egymásnak a nemzetközi tőkepiacon, és minden piaci szegmensben jelentős mozgásokat láttunk az elmúlt időszakban, amiből a magyar piac sem marad ki. Egyrészt az árak a historikus adatokat tekintve magasak, másrészt több esemény miatt is kérdéses a folytatás. Jelentős korrekciókat láthattunk az elmúlt hetekben, de összességében a hazai tőzsde helytáll, és ezt a befektetők is érzékelik.

Folyamatosan új csúcsokra emelkedik a Richter / Fotó: Kallus György/ Világgazdaság

OTP

Az OTP részvénye kitörést mutatott, és újra a 18 900 forintos árszinteket ostromolta, ahonnan a múlt hét végére – a 20 napos átlagot el nem érve – visszakorrigált. A trend töretlen, minden fontos átlagár rendre egymás felett alakul. Minden lényeges indikátor vételi jelzést ad, nem látszik túlvettség az OTP indikátorainak grafikonjain. Ugyan fundamentálisan érkezett nemzetközi értékelés, ami visszafogottabb hangot ütött meg a bankpapír kilátásaival kapcsolatban, azonban a 13 elemzőházból 9 továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a részvényeket.

Az OTP konszenzusos célára továbbra is 21248 forint, ami a mostani árfolyamhoz képest 14,24 százalékos felértékelődési lehetőség. Az emelkedésnek tehát van még helye, ráadásul a legnagyobb likviditású magyar blue chipnek a változékony nemzetközi hangulatban továbbra is jó támaszt ad az aktív sajátrészvény-vásárlás is.

RICHTER

A gyógyszergyártó részvénye – jó hírek mellett – folyamatosan új csúcsokra emelkedik. A következő feladat egy látványos kitörés felfelé – forgalommal is megerősítve – a mostani – aszimmetrikus háromszöget formáló – árszintből. Mivel szinte minden fundamentális információ az emelkedés irányába mutat, a befektetők bizalmát a jelenleg igen erős technikai kép csak tovább erősítheti. A technikai indikátorok összessége erős vételi jelet ad, az elemzői célár konszenzusa kilenc elemzőház szerint 11 800 forint, ráadásul hét elemző felülsúlyozásra vagy vételre ajánlja a Richter részvényét. A jelenlegi árfolyamhoz képest tehát meghaladja a 18,5 százalékot a Richter potenciális hozama.

MOL

A Mol technikai képe kifejezetten rosszul alakult az elmúlt két hétben. Megjelent az úgynevezett halálkereszt, ami a technikai elemzés szakzsargonjában azt jelenti, hogy az 50 napos átlag felülről lefelé átszúr a 200 napos átlagon. A technikai indikátorok többsége erős eladási jelzést ad amellett, hogy nincs túladott állapot az olajipari papír piacán, így sajnos van esély a további gyengülésre. A 2790 forintos támasz letörése esetén nagyobb esés jöhet. A short pozíció hozam-kockázati rátája – amely 1,52 –, nem elég csábító a nagyobb shortok kiépüléséhez, így nem várható kifejezett short-nyomás, de a lassú lecsorgás és az olajpiaci hírek mentén nagyobb lefelé történő elmozdulások valószínűek.

MAGYAR TELEKOM