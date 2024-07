Wizz Air: A hajtóműgondok és a járatkésések után most az Airbus bejelentése borzolja a kedélyeket

A Pratt and Whitney hajtóműveivel kapcsolatos ellenőrzések után most az Airbus termelési célkitűzésének csökkentése is lassítja a Wizz Air kapacitásának növekedését. Váradi József, a Wizz vezérigazgatója szerint azonban a negatív hatás korlátozott lesz, és nem veszélyezteti a légitársaság hosszú távú terveit.