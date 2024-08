Hasít az AutoWallis és az Opus

Jól ment kedden az AutoWallisnak és az Opus Globalnak is a pesti börzén. Nem is csoda, mindkét cég részvényeit egy-egy tőzsdei sztori is hajtotta. Az AutoWallis célárát a Concorde emelte meg, ennek alapján 65 százalékkal érhetnek többet az autókereskedő társaság papírjai a hétfői záróértékénél. Ebből kedden 4,7 százalékot abszolvált is a részvény, vagyis ennyivel erősödve, 146 forinton zárta a napot.

Megemelték az AutoWallis célárát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Opus Global árfolyama pedig arra a hírre emelkedett 2,2 százalékkal, 450 forintra, hogy három FTSE-indexbe is bekerült a részvény, ami miatt néhány nemzetközi befektetési alap céltáblájára is felkerült.

A piacon remegve várt kamatdöntő ülésre is kedden délután került sor, a monetáris tanács azonban ezúttal nem változtatott a kondíciókon, amitől szárnyra kapott a forint. Az euró kurzusa késő délután 393,3 forint környékén mozgott.

A BÉT vezető részvényei nem búcsúztak ilyen szépen a kereskedéstől, hiszen egyedül a Richter drágult, méghozzá 0,3 százalékkal, 10 740 forintra.

Az OTP záróértéke 0,1 százalékkal, 18 550 forintra, a Molé 0,7 százalékkal, 2710 forintra, míg a Magyar Telekomé 1,7 százalékkal, 1024 forintra csökkent.

Mindennek következtében a BUX az irányadó európai tőzsdeindexekhez mérten alulteljesítve, 0,2 százalékkal, 73 315 pontra gyengült. Az azonnali részvényszekció forgalma megközelítette a 11 milliárd forintot.

Mindeközben hosszú idő után a Wizz Air is markánsan izmosodott. A fapados légitársaság részvényei – Londonhoz hasonlóan – Pesten is több mint 5 százalékkal drágultak, és 6250 forinton hagyták el a parkettet.