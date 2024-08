Covid-emlék kísért: most a majomhimlő hajtja fel a részvények árát

Pandémiás részvényrali bontakozott ki a világ tőzsdéin, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az afrikai majomhimlő-járvány kitörését. Főként az oltóanyagok gyártóinak részvényei emelkednek, amelyek profitálhatnak az mpoxvírustörzs elleni küzdelemből.

Egy éve jelent meg a mutáns törzs / Fotó: AFP

Az orvosi eszközöket szállító Precision System Science részvényárfolyama

40 százalékot pattant csütörtökön a tokiói tőzsdén.

A vírusteszteket gyártó Shanghai ZJ Bio-Tech is több mint 5 százalékot erősödött Kínában, a vakcinákat fejlesztő amerikai Bavarian Nordic pedig szerdán zárt 33 százalékos pluszban állt New Yorkban.

Az elmúlt időszakban az ázsiai koronavírus-fertőzések okoztak izgalmat a tőzsdéken. Bár a tünetek enyhék, a befektetők mégis zsákolták a kínai, a japán és a dél-koreai gyógyszergyártók részvényeit.



A himlővírus megjelenése Afrikában felidézheti a Covid–19-világjárvány emlékeit

– mondta Manish Bhargava, a szingapúri Straits Investment Holdings alapkezelője.

A pmox mutáns törzse – egy csúnya, fájdalmas kiütéseket és elváltozásokat okozó vírus – legalább hat afrikai országban terjedt el, s közel 15 ezer embert fertőzött meg, a halálos áldozatok száma pedig már meghaladta az 500-at. A fertőzések felfutásáért felelős mutáns törzs egy éve jelent meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Fájdalmas hólyagok jelennek meg / Fotó: Shutterstock

Peking támogatja a biotechnológiai innovációt

A defenzív részvényekbe történő rotáció és a támogató kormányzati politika is növeli az alulteljesítő kínai egészségügyi részvények vonzerejét. Idén eddig 23 százalékot zuhant az MSCI China Health Care Index, amit az amerikai–kínai kereskedelmi háború gerjesztett. Ám most a fellendülés jelei mutatkoznak, amit a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások is megerősítenek.

Egyre optimistábbak vagyunk a gyógyszeripari részvényekkel kapcsolatban

– írta Sean Wu, a Morgan Stanley ágazati elemzője. Hozzátette: a majomhimlőjárvány megerősíti a befektetők várakozását, hogy a szektor gyorsan reagál a felfutó keresletre.

Az is fontos körülmény, hogy Peking támogatja a finanszírozási nehézségekkel küszködő kínai egészségügyi cégek kísérleti programjait, az új gyógyszerek klinikai vizsgálatait. Júliusban a központi kormányzat meghirdette a kínai biotechnológiai innováció ösztönzését, bár részleteket még nem tettek közzé. Ám a piac az egyelőre üres kormányzati ígéretekre is jól reagált.

Az amerikai és az európai gyógyszerpiacon a súlycsökkentő szerek értékesítése

írja vastag ceruzával a profitsorokat. Idén az amerikai Eli Lilly közel 60 százalékot, míg a versenytárs dán Novo Nordisk részvényei 30 százalékot raliztak.