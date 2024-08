Már napközben pezsgőzhettek a Pernod Ricard-nál

A Ballantine’s és Jameson whiskyk és az Absolut Vodka gyártója az Egyesült Államokban és Kínában is nehézségeket tapasztalt, miután a fogyasztók visszább vettek a minőségi italok fogyasztásából a kitartóan magas inflációs környezetben.

Az amerikai piacon 9 százalékkal, Kínában 10 százalékkal zsugorodtak az eladások,

és Európában is 5 százalékos visszaesésről számoltak be. Latin-Amerika ellenben továbbra is emelkedő pályán maradt, és Indiában is sikerült hat százalékkal feltornázni a forgalmat.

A működési eredmény organikusan másfél százalékkal bővült, az adózott eredményt azonban a borüzletághoz kapcsolódó jelentős értékleírás rontotta, így ezen a soron 35 százalékkal zuhanó, 1,48 milliárd eurós tétel jelent meg.

A Pernod Ricard a jelenleg zajló, 2025-ös első üzleti negyedévben még „puhább” teljesítményre számít, az amerikai és a kínai piacon továbbra is fennálló problémák miatt, de az év egészét tekintve már újra növekvő pályára állhat a vállalat a vezetőség meglátása szerint.