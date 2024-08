Nagyon pörögnek a kispapírok a tengerentúlon

A Russel 2000 Index markáns felülteljesítést mutatott az S&P 500 Indexszel szemben – igaz, csak rövid időtávot figyelembe véve –, ennek folytatására több tényezőnek köszönhetően is jókora esély volt háromnegyed évvel ezelőtt. Az azóta eltelt időszakban a kis kapitalizációjú amerikai vállalatokat tartalmazó index közel 5 százalékkal teljesítette felül az 500 legnagyobb amerikai vállalatot leképező indexet, amely 21 százalékot növekedett. Mindez annak is volt köszönhető, hogy a korábbi cikkemben is említett érvek közül több is kedvező irányba változott, az egyik legfontosabb, hogy az amerikai hozamkörnyezetben pozitív változást tapasztalhattunk. Az inverz hozamgörbe 2024 végére várt „normalizálódása” megfelelő úton halad, továbbá a 10 éves amerikai állampapír hozama ismét közelít a 4 százalékos szinthez, ennek eredményeképpen a 30 éves jelzáloghitel-kamat 6,8 százalékra csökkent, valamint a kisvállalati szegmensben ismét egy számjegyű hozamszinten lehet finanszírozáshoz jutni. További kulcstényező az amerikai gazdaság vártnál kedvezőbb teljesítménye, az infláció célzóna felé terelése és az esetleges recessziós félelmek be nem teljesülése volt, ez utóbbi pedig, párosulva a pénzügyi kondíciók enyhülésével, meghozta a historikus adatok alapján is várt ralit az amerikai tőzsdéken.

A kedvező folyamatok ellenére véleményem szerint

a Russel igazi áttörése még nem történt meg,

annak ellenére sem, hogy közel 10 százalékot emelkedett júliusban, míg az S&P 500 index stagnált. A befektetői figyelem továbbra sem irányult teljes mértékben erre a szegmensre, jó példa erre az, hogy a legnagyobb amerikai indexek mindegyike új csúcsra futott, azonban a Russel index ezt még nem tette meg.

De mi lesz?

Az év hátralévő részében három fontos szempont is támogathatja a kis kapitalizációjú részvényeket: egyrészről a „small cap” papírok vonzereje tovább növekedhet, hiszen az elemzői konszenzus jelenleg 70 bázispontos alapkamat-csökkentést vár az amerikai jegybanktól 2024-ben. A hozamkörnyezet kedvező változása a gazdasági növekedésre is pozitív hatást gyakorolhat, így egyre több szektor növekedési kilátása javulhat. Ez a folyamat ismét felhívhatja a figyelmet arra, hogy

jelentős tartalékok lehetnek a kisebb vállalatok profitvárakozásaival kapcsolatosan.

Másrészről, közeledve az amerikai elnökválasztáshoz, megkerülhetetlen kérdéssé válik, hogy ismét megválasztják-e Donald Trumpot. A júliusi események (Trump elleni támadás, Biden visszalépése) fényében jelentős mértékben javultak az esélyei, ez is támogatta a Russel 2000 index elmúlt hetekben látott felülteljesítését. A vámok megemelése és a várható adócsökkentés további munícióként szolgálhat a részvénypiaci emelkedéshez, amelynek nagy nyertesei lehetnek az elfeledett small cap részvények. Harmadrészt a Russel 2000 index szektorszinten diverzifikáltabb a markáns IT-súllyal rendelkező S&P 500 indexszel szemben, mely szektor az elmúlt évek részvénypiaci szárnyalását támogatta. A jelenleg is tartó gyorsjelentési szezonban kulcskérdés lesz ismét, hogy a „Hét Mesterlövésznek” nevezett vállalatból hány tud „életben” maradni, és megfelelni a piaci várakozásoknak. Érdemes figyelemmel követni, hogy igaznak bizonyulnak-e azok az elemzői várakozások, amelyek alapján az előbb említett szűk, elit csoport tagjainak egy részvényre jutó eredménye lassulni fog, míg a fennmaradó 493 részvény EPS-e 2022 negyedik negyedéve óta először emelkedhet. Könnyen előfordulhat, hogy kedvezőtlen számokat látva a befektetők realizálják az elmúlt évek nyerő pozícióinak egy részét, és a szektorrotáció tovább folytatódik a kis kapitalizációjú vállalatok irányába. Ha ez történik, folytatódhat a Russel 200 index felülteljesítése az S&P 500 indexszel szemben.