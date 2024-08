Telekom: izraeli kézből indiaiba kerül az irányítás a brit BT-ben

A BT árfolyama a mai bejelentés hírére 6,4 százalékkal erősödött, megközelítette a 140 pennyt

A BT-csoporthoz tartozik az EE, a brit piac legnagyobb mobilszolgáltatója, amely a francia Orange és a német T-Mobile szigetországi érdekeltségeinek összeolvadásával jött létre 2010-ben, s amelyet 2015-ben 12,5 milliárd fontért vásárolt meg a BT.

A piacvezető szereptől azonban lehet, hogy búcsúzniuk kell, mert a 20 millió előfizetőjük kevés lesz, ha a harmadik Vodafone és a negyedik Three fúzióra lép, mivel ők együtt már 24 millió előfizetővel rendelkeznének.

A vevő is otthonosan mozog a telekomszektorban

A BT-be beszálló vevő, a Bharti Enterprises telekommunikációs, gyártási, biztosítási, ingatlan-, vendéglátás- és élelmiszeripari vállalkozásokkal rendelkezik szerte a világban. Saját mobilszolgáltatóján, az Airtel Indián kívül még 18 ország piacán van jelen, főként Ázsiában és Afrikában.

Az Airtel 381 millió előfizetőjével India második legnagyobb mobilszolgáltatója a Reliance Jio mögött / Fotó: NurPhoto via AFP

Sunil Bharti Mittal vezérigazgató a Reuters által szemlézett közleményében reményét fejezte ki, hogy az erős pozíciókkal rendelkező vállalatcsoportba történő beszállásukkal fel tudják gyorsítani a fejlesztéseket, és az üzleti élet minden területén ki tudják hozni a maximumot – a fogyasztói elégedettség maximalizálása mellett.

Mittalé az első olyan nagy üzlet, amely a Munkáspárt júliusi hatalomra kerülése után történt, jelzi azt a bizalmat, amelyet Keir Starmer kormánya élvez a befektetők körében.

A BT-csoport tulajdonosi összetétele is érdekesen alakul, júniusban Carlos Slim Helú mexikói mágnás, a latin-amerikai térség legnagyobb mobilszolgáltatója, az America Móvil tulajdonosa is beszállt, közel 3,2 százalékos pakettre téve szert. Németek, franciák és amerikaiak is színesítik a tulajdonosi kört, amelynek összetétele az indiaiak ajánlata előtt a következőképpen alakult:

Patrick Drahi 24,47 százalék

százalék T-Mobile Holdings 12,02 százalék

százalék BNP Paribas 10,81 százalék

százalék BlackRock 4,90 százalék

százalék Orange 4,00 százalék

százalék Carlos Slim Helú 3,16 százalék

százalék Schroder Investment 2,16 százalék

százalék Vanguard 1,99 százalék.