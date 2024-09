Az irány biztos, a mérték kérdés: minden befektetést alapjában befolyásolhat a szerdai amerikai döntés

A befektetői és az elemzői várakozásokat, illetve az amerikai makroadatokat látva teljesen biztosak lehetünk benne, hogy az amerikai jegybank szerdán megkezdi régóta várt kamatcsökkentési dömpingjét, levegőhöz engedve ezzel a világ legnagyobb gazdaságát, mely elmúlt időszakban már nem robusztus lendületéről volt ismert a befektetők körében. A kérdés csak az, 25 vagy 50 bázispontos enyhítés mellett dönt a Jerome Powell vezette monetáris tanács – a vágás mértékének üzenete, és jó eséllyel piacokra kifejtett hatása is más lenne, ugyanakkor persze az is fontos, milyen szavakkal kíséri majd a Fed elnöke a kamatcsökkentésről szóló bejelentést.

Jerome Powell, a Fed elnöke a teljes világgazdaságot irányba állíthatja szerdán / Fotó: AFP

Minden adottnak tűnik a Fed első kamatvágásához

Az amerikai jegybank által követett gazdasági mutatók már meggyőzően abba az irányba mutatnak, hogy nyitottá vált az út a hitelfelvétel költségeinek csökkentése előtt, a pesszimisták viszont akár azt is mondhatnák, hogy a túlzott szigor most már kényszerhelyzetbe hozta Powelléket – ez utóbbi álláspontot a nem mezőgazdasági foglalkoztatottságának számának alakulását látva lehet védeni, itt ugyanis hatalmas növekedés-visszaesésről szólnak a számok, amik egy, a vártnál lényegesen gyengébb munkaerőpiacot sejtetnek a világ legnagyobb gazdasága mögött.

Az érem másik oldala az inflációs pálya háza táján keresendő:

mind a Fed által szorosan követett PCE,

mind a piacok által preferált CPI pénzromlási mutatók

azt mutatják, a pénzromlás mértéke most már valóban a 2 százalékos jegybanki célsáv környékére süllyedt, ami szintén azt jelzi a döntéshozók számára, hogy az elmúlt másfél év példátlan monetáris szigora elérte célját – igaz, teljes győzelmet, legalábbis szavakban, még egy jó ideig biztos nem hirdetnek majd Powellék az áremelkedés felett.

A kérdés így már csak az, mekkora enyhítésre adják a fejüket a Fed vezetői.

A piaci tétek alakulása azt mutatja, ebben a kérdésben teljes a bizonytalanság a befektetők körében: a CME adatai szerint jelenleg 59 százalék az 50 pontos vágás valószínűsége, míg a korábban egyértelműen elképzelhetőbbnek vélt 25 bázispontos nyesés mellett most csak 41 százaléknyi tét foglal állást. De hasonlóan felemás a profik véleménye is: a JPMorgan egyértelműen 50 pontos vágást vár továbbra is, de a befektetési bankok többsége a 25 bázispontos csökkentés mellett teszi le voksát.