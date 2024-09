Brutális összeggel hoz létre kifektetéseket támogató alapot a Nemzeti Tőkeholding

Újabb tőkeprogramot indít a Nemzeti Tőkeholding (NTH) a hazai vállalatok kifektetéseinek mintegy 60 milliárd forint keretösszeggel. Az országhatárokon átnyúló beruházásokat, cégalapításokat és felvásárlásokat segítő Kifektetési Magántőkealap tőkeoldali finanszírozással járul hozzá Magyarország profitegyenlegének javításához és a magyar cégek nemzetközi versenyképességének növeléséhez, ezáltal a gazdaság fenntartható és dinamikus fejlődéséhez – derül ki az NTH csütörtöki közleményéből.

Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök-vezérigazgatója /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szükség van a külpiacok meghódítására is

A közlemény felidézi, hogy Magyarország a világ egyik legnyitottabb gazdasága: hazánkban csaknem 16 ezer exportképes magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás működik, a GDP-arányos export pedig meghaladja a 60 százalékot. Azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) törekvéseivel összhangban a dinamikus növekedéshez a magas szintű export fenntartása mellett szükség van a külföldi leányvállalatok létrehozásával járó nemzetközi piaci terjeszkedésre, azaz a kifektetések ösztönzésére is, ezt szolgálja a most bejelentett program.

Az NGM gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkára, Gerlaki Bence elmondta, hogy a gazdasági növekedés és

a versenyképesség további fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy a magyar vállalkozói szektor minél szélesebb köre képes legyen tőkéjét nemzetközi szinten is befektetni.

Ez ahhoz is hozzájárul ugyanis, hogy a hazai cégek sikeresen bővíthessék piacaikat, valamint erősíthessék kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeiket. A nemzeti bajnokok kinevelése célja a kormányzatnak, ezek a cégek ugyanis képesek a globális piacon is megállni a helyüket, további cél növelni azoknak a vállalkozásoknak a számát, amelyek képesek nemzetközi szinten is sikeresen teljesíteni.

Elsősorban olyan tőkeerős és érett nagyvállalatok képesek kifektetni, amelyek gyorsan növekednek, innovatívak, magas hozzáadott értéket teremtenek, így a külpiacokon is sikeresen érvényesülnek.

„Azáltal, hogy ezek a vállalatok a tőkealap segítségével külföldön beruházásokat valósítanak meg, leányvállalatokat hoznak létre, vagy éppen cégeket vásárolnak fel, javulhat a termelékenység, nemzetközi szinten is kamatoztathatóvá válik a meglévő tudás és technológia, áttörhetők a hazai piaci keretek, és új kapuk nyílnak a távolabbi országok eléréséhez” – mondta Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök-vezérigazgatója.