Nem eszik olyan forrón: a sztárkutatók szerint Harris nem is vezet Trump ellen

Nagy lendülettel vetette magát az elnökválasztási kampányba Kamala Harris, miután az amerikai Demokrata Párt Joe Biden regnáló elnök helyett őt jelölte a november 5-ei választásokra, annyira, hogy sok közvélemény-kutató szerint verné a republikánus Donald Trumpot, ha ma tartanák a voksolást. Csakhogy mérvadó pollsterek különvéleményt jelentettek be. Magyarok számára távolinak tűnhet az amerikai választási szcéna, de belegondolva a számunkra is fontos orosz-ukrán háború, az izraeli háború és a világgazdaság alakulása is múlhat az eredményen.

Fotó: AFP

A két hónap múlva tartandó választás szempontjából bizonyos államok „fontosabbak” a többinél, hiszen vannak törhetetlenül demokratának, illetve republikánusnak gondolt államok, de vannak billegők is, és a választás kimenetelét várhatóan az dönti el, itt hogyan szerepelnek a jelöltek.

A közelmúltban közzétett közvéleménykutatások legtöbbje szerint a választások előtt valamivel több mint két hónappal Kamala Harris vezet a billegő államokban, amelyek eldöntik, ki lesz az elnök. Csakhogy két déli kutató szerint ez messze nem így van, sőt: szerintük a volt elnök Trump sokkal jobban áll a jelenlegi alelnök Harrisnél – írja a New York Post.

Az InsiderAdvantage és a Trafalgar úgy számolja, a hét „csatatérállam” adatai alapján Trump jó úton halad, hogy 296 elektori szavazatot szerezzen meg az összes 538-ból, ami azt jelentené, hogy Harris kezdeti lendülete bőven kifulladt. (Az elektori szavazatok elosztását az egyes államok között itt tekinthetjük meg.)

A georgiai székhelyű InsiderAdvantage kutatója, Matt Tower szerint Trump vezet Arizonában, Nevadában és Észak-Karolinában, Georgiában pedig mindössze 0,4 százalékpont a hátránya.

Fotó: AFP

Mi az oka a közvélemény-kutatások közti különbségnek?

Tower megjegyezte: ő maga, és a Trafalgartól Robert Calahy a 2016-os és a 2020-as választások során is a három legjobban teljesítő kutatók között voltak.

Ennek az oka ugyanaz, ami másutt a világban is jelentős különbségeket okoz a kutatások között, és amit Magyarországon is megtapasztaltunk: a módszertan. A két kiemelkedő eredményeket elérő kutató egyszerűbben jobban ismerte, vagy jobban figyelembe vette Trump szavazóinak sajátosságait.