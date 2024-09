Felszín alatt érezhető a feszültség az OTP piacán

Az elmúlt hetek elég viszontagságosak voltak a hazai részvénypiacon, főként irány nélkül mozgó, vagy inkább lefelé tartó árfolyamok jellemezték a blue chipek kurzusait. A globális piaci hatások, valamint a hazai gazdaságról érkező hírek mind alapul szolgáltak a visszafogott teljesítményhez.

OTP

Az OTP-részvények egy szimmetrikus háromszögbe szűkültek be, amelyet egy teljesen elbizonytalanodó pénteki kereskedési nappal zártak. Az árfolyam ráült az 50 napos átlagára valahol az emelkedő éves trendcsatorna közepén. A technikai elemzés szerint innen bármerre elindulhat az árfolyam, és a háromszögből kitörés gyorsíthat is a kitörés irányán. A jelenlegi állapotot ezért neutrálisnak látjuk, de a piac felszíne alatt érezhető a feszültség, ami abban is testet öltött, hogy nagyon alacsony forgalommal kereskedték az OTP részvényeit az elmúlt két hétben. A tőkepiaci indikátorok összessége ugyan optimista, főként vételi irányú jelzést ad, és az elemzői célárak is támogatóak a long iránynak megfelelően.

Richter

A gyógyszergyártó részvénye talán az üdítő kivétel, amely az elmúlt hetekben kérdés nélkül emelkedett, bár az utolsó néhány kereskedési napon a rossz piaci hangulat azért a Richter-részvényeken is nyomot hagyott egy kis visszaeséssel, ami a 20 napos átlag fölött állt meg eddig, és várhatóan kisebb korrekciós hatásként fogjuk csak látni a későbbiekben. A befektetők egyértelműen értékelik a Richter teljesítményét és kilátásait, az árak emelkedésének lehetősége még kedvezőtlen piaci hangulat esetén is jó hír, mert bármekkora korrekciót látunk is, az lényegében a befektetők számára kiváló lehetőség a korrekt áron történő beszállásra. Továbbra is erős vételi jelzést mutatnak a technikai indikátorok, és a 11 743 forintos elemzői célárkonszenzus is 10,78 százalékos potenciális árfolyamnyereség lehetőségét mutatja a jelenlegi árfolyamról.

Mol

A Mol részvénye képtelen kihúzni magát a kedvezőtlen piaci hatás alól, lényegében folyamatosan esik, és technikai megálló szint még nem mutatkozik. A befektetői várakozások, a Molt övező negatív hangulat és a nemzetközi olajárak mind arra ösztönzik a befektetőket, hogy kilépjenek a nemzeti olajcég részvényesi pozícióiból. A technikai indikátorok közül mind eladási jelzésben van, talán csak a rövidebb sztochasztikus indikátorok jelentenek ez alól kivételt. Érdekes ellentmondás viszont, hogy az elemzőházak fenntartják a véleményüket, továbbra is 3400 forint felett van az átlagos célárkonszenzus, így a felértékelődési potenciál már 28,86 százalék.