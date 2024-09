Hervad a Lotus virága – a vámok padlóra küldték a legendás autómárkát

De a Lotus Technologybe 2017 óta 3,7 milliárd dollár fektető és azt gyakorlatilag az enyészettől megmentő kínai Geely csoport is sokat várhat még arra, hogy invesztíciója valamikor is profitot termeljen számára.

Mikor kel életre az Eletre?

A Lotus amerikai offenzívája is elmarad, a cég Kínában összeszerelt elektromos autóit ugyanis augusztustól ott 102 százalékos büntetővám sújtja. Utóbbi a benzines motorral szerelt luxussportkocsijaikra nem vonatkozik.

Lotus Eletre egy kínai autószalonban. Rá nem vonatkoznak a vámok / Fotó: NurPhoto via AFP

A Lotus új, évi 150 ezer elektromos autó összeszerelésére méretezett vuhani gyárában készül a Lotus Eletre, amellyel az idén akarták letámadni Európát és Észak-Amerikát, de ebből legfeljebb egy aprócska rohamra futja. Ahogy az új elektromos SUV-jük is durva hendikeppel indul ezeken a piacokon.

A brit Lotust nem érinti a válság

A kínai Lotus 80 és 150 ezer dollár közötti árkategóriában kínál elektromos luxussportkocsikat és SUV-ket. Fontos megjegyezni, hogy a Lotus Technology csak a kínai gyártású, elektromos üzletágat foglalja magába, a tradicionális brit robbanómotoros Lotusok gyártása továbbra is brit földön maradt és annak a tulajdonosa most is a multimilliárdos Li Shufu irányítása alatt álló Geely csoport. Utóbbi portfóliójába tartozik többi között

a Lotus,

a Geely

a Zeekr,

a Proton,

a Polestar,

a Lynx,

de részesedése van a Mercedes-Benzben és az Aston Martin Lagonda Global Holdingsban is.