Trump villámot vet, vasembernek öltözik, choppert lovagol és még öltönyének egy darabját is meg lehet kaparintani

A blokkláncra Melania, Trump felesége is fellépett: a volt first lady saját önéletrajzi könyvét NFT-ken keresztül is elérhetővé tette, korábban pedig volt már egy anyák napi projektje is a solana láncon, amelyhez arany nyakláncot is kaptak a vevők.

Az NFT-piac letarolásához pedig Trumpnak sok esetben nem is kellett mást tennie,

mint licencbe adni saját arcmását és nevét,

ahogy tette ezt már korábban szállodákkal, ruhamárkákkal és ingatlanpiaci projektekkel is. A CIC Digital ugyanis, mely a volt elnök ilyen irányú jogait kezeli, 7,2 millió dollárt keresett eddig bizonyos NFT-licenceken keresztül, bevételéből pedig legalább egymillió dollárt azóta is etherben tart a vállalat.