Befektetés: kispapírokban a nagy erő, röpködnek az 50 százalékos hozamok

Bő kilenc hónap elteltével kijelenthető, hogy remek évet fut a pesti tőzsde, melynek fő indexe, a BUX már több mint 22 százalékot emelkedett idén. A Budapesti Értéktőzsdét sokan a maréknyi blue chip, az OTP, Mol, Richter és Magyar Telekom négyesével azonosítják, pedig a legforgalmasabb és legnagyobb méretű, blue chip részvényeken túl is van vonzó befektetés a hazai parketten.

A Masterplast és több más hazai kisrészvény is jó befektetés lehet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kis- és közepes méretű tőzsdei cégek indexe, a négy nagy papírjai nélkül forgó BUMIX 26 százalékos ralijával még az első számú részvénykosarat is felülteljesíti 2024-ben, de egyes kispapírok a további hozamlehetőségek miatt is méltán tarthatnak igényt a tőzsdézők figyelmére.

Jó befektetés idén a magyar kisrészvény

A BÉT piacfejlesztési programjában elemzett kisebb tőzsdei cégek között ugyanis szép számmal akad két számjegyű, sőt a blue chipekét is leköröző felértékelődési potenciál.

A legnagyobb ralira persze nem feltétlenül az elmúlt időszak sztárjaitól lehet számítani. Az idén már több mint másfélszeresére hízó Alteóban még 8 százalékos tartalék maradhatott az MBH Bank elemzése alapján, az újgenerációs energiaszolgáltatót ugyanúgy tatásra ajánlott, mint az év eleje óta 40 százalékot ralizó Duna House. Az ingatlanközvetítő társaságnál már csak szűk 6 százalékos emelkedést valószínűsít a Concorde.

Az ANY Biztonsági Nyomda előbbieknél is kiemelkedőbb, 60 százalék feletti dráguláson van túl 2024-ben, amit júliusban bőkezű, 261 forint osztalékkal is megtoldott. Az útlevelek és más személyes okmányok mellett a választási nyomtatványokat is gyártó társaság a jelenlegi árfolyamon már valós értékénél lehet a Concorde szerint. Reálisan árazhatja jelenleg a piac az Opust is, amiben az elmúlt kilenc hónap 37 százalékos menetelése után mindössze 1 százaléknyi tér lehet fölfelé – az Equilor aktuális célára alapján legalábbis.

Van még bőséges hozamlehetőség a kicsik között

A későn ébredő tőzsdézőknek sem kell a kihagyott lehetőségeken rágódniuk, jelenleg is akad még ugyanis vételre ajánlott, biztató megtérüléssel kecsegtető magyar befektetés ebben a kategóriában.