Morzsolódik a BUX, gyenge oldalon billeg a forint

Némi hezitálás után inkább lefelé kereste az irányt a BUX index, s 74 300 pont alá csúszva, elenyésző mínuszban kezdte a napot. Miközben a német DAX index és a régiós versenytárs lengyel WIG index is inkább felfelé tájékozódott, s minimális pluszba hajlott. A forint ismét bal lábbal kelt.

A tőzsdenyitás sem segített a forinton / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nehéz napokat él a forint

Csütörtökön inflációs adatok rángatták a forintot, s a nemzetközi hangulat is elég borús volt, mégis erősödni tudott a BUX. A vártnál alacsonyabb magyar inflációs adat – mivel teret kínál az MNB-kamatvágáshoz – aláásta a forintot. A vártnál magasabb amerikai inflációs adat pedig további megfontolásra késztetheti a Fed jegyzőkönyve szerint már egyébként is kamattartáson morfondírozó tengerentúli jegybankárokat, s ez dollárerősítő hatású, ami általában is gyengíti a feltörekvő piaci devizákat.

Péntek hajnalban a

gyenge oldalon kezdett a forint.

Az euró-forint kurzus a 400-as szint fölött éjszakázott csütörtökről péntekre virradóra, s a budapesti tőzsdenyitás előtt 401-ről 401,7-ig emelkedett az árfolyam. A tőzsdenyitás kicsiny korrekciót hozott, s 401,5 közelébe enyhült a forintgyengülés.

Irányt keresnek az európai tőzsdék

A csütörtök esti amerikai zárás és a péntek hajnali ázsiai kereskedés nem sok jót ígért a pénteki európai nyitásra. A széles piacot leképező S&P 500 index 0,21 százalékos, a Dow Jones 0,14 százalékos, a Nasdaq Composite 0,05 százalékos csökkenéssel zárt. Ázsiában pedig a kínai piacok a kamatvágás, monetáris könnyítés és pénzosztás után, az újabb fiskális ösztönzőkre várva a mélybe süllyedtek. A Shanghai Composite 1,62 százalékot esett. Hongkong zárva volt, nem tudta leképezni a mozgást, a japán Nikkei viszont 0,59 százalékot emelkedett. Az európai határidős mozgások minimális pluszban várták a tőzsdeharangot.

Az OTP

hamar visszacsúszott a 18 770 forintos ellenállás alá.

A bankpapír 150 milliós forgalommal, 18 760 forintra süllyedt.