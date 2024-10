Állampapírt verő kamatozó részvény kerül a tőzsdére, persze nagyobb a kockázat is

Mivel hiánytalanul beérkeztek az Épduferr igazgatóságához a kamatozó részvények átvételére vonatkozó végleges befektetői kötelezettségvállaló nyilatkozatok, valamint a pénzbeli hozzájárulás összege is a rendelkezésére áll, ezzel a szeptemberben elhatározott alaptőke-emelés megvalósult – közölte a BÉT Xtend-platformján jegyzett építőipari cég kedden.

A kamatozó részvények kamatát felárral kötötték az állampapírokéhoz / Fotó: Northfoto

Egymilliárd forintnyi új forrást vontak be a kamatozó részvényekkel

Öszesen 16 129 darab, tízezer forint névértékű részvényt bocsátottak ki, részvényenként 62 ezer forintért, így az alaptőke-emelés összege 161 millió 290 ezer forint, miközben egymilliárd forint forrást vont be a társaság. A részvényeket öt jogi személy jegyezte le.

A kibocsátás napjától 2029 végéig minden évben a kamatmegállapítási napon (április 30.) irányadó 10 éves futamidejű, forintban denominált, intézményi befektetők által is megvásárolható magyar államkötvény hozama plusz 3,25 százalékos kamatot fizet az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból az Épduferr, majd 2030-tól 3,75 százalékra emelkedik a kamatfelár. Nem fizethető ugyanakkor a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a cég saját tőkéje nem érné el az alaptőkéje szintjét, amely az emeléssel most 860 millió forintra nőtt.

Ilyen esetben azonban a ki nem fizetett kamat összegét továbbgörgetik a soron következő kamatfizetési időszakra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – kamatösszeget teljes egészében ki nem fizetik.

A kamatozó részvény után a részvény névértékével arányos mértékű osztalék is jár, azaz ezerszer annyi, mint a tíz forint névértékű törzsrészvények után.

A szavazati jog esetében azonban nem érvényesül az arányosság, minden egyes kamatozó részvény után egyetlen szavazat illeti meg a tulajdonosát.

A kamatozó részvényeket az Épduferr a Budapesti Értéktőzsde szabályozott vagy egyéb piacára – Xtend – tervezi bevezetni.

Lesz helye a tőkének

Az Épduferr szeptember végén publikált gyorsjelentése alapján egyébként a dunaújvárrosi székhelyű cég első féléves árbevétele éves összevetésben csaknem 15 százalékkal, 2,5 milliárd forintra esett vissza, míg adózott nyeresége 78 százalékkal, 60 millió forintra zsugorodott.

A menedzsment úgy véli, az elkövetkező két évben még nem áll helyre a magasépítési piac, a margin folyamatos szűkülése várható, ezért a cég saját ingatlanfejlesztési projektek indítását tervezi.

Az Épduferr egyéb területein erőteljes értékesítési tevékenységet kíván kiépíteni. A külföldi megrendelők felkutatása is elsődleges célja a vállalatnak, így személyi állományát is fejleszti, aminek hatásai 2025-ben várhatók. Ezzel párhuzamosan további kapacitásbővítő beruházásokat is terveznek, melyek a hosszú értéklánc kiépítését célozzák.

A társaság részvényei az elmúlt 12 hónapban 55 forintról 36 forint közelébe gyengültek.