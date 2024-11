Gondolja át, hogy mit csinál - szólt be az Airbnb a polgármesternek

Gondolja át a rövid távú bérbeadásra vonatkozó, egyre fokozódó szigorítást, illetve a belengetett tilalmat – szólította fel Barcelona polgármesterét az Airbnb, azzal érvelve, hogy az csak a szállodaiparnak kedvez, de hatástalan a túlzott turizmus és a lakhatási válság kezelésében.

Üzenget egymásnak a barcelonai polgármester és az Airbnb /Fotó: Getty Images

A szállodaipar az egyetlen nyertese az Airbnb elleni fellépésnek

A rövid távú bérbeadás elleni barcelonai háború egyetlen nyertese a szállodaipar

– írta Sara Rodriguez, az Airbnb spanyolországi és portugáliai politikai vezetője Jaume Collboni polgármesternek a hét végén elküldött és a Reuters által megszerzett levelében, amelyre a barcelonai városháza egyelőre nem reagált.

A katalán főváros polgármestere júniusban jelentette be, hogy 2028-ig teljesen be akarja tiltani a rövid távú bérbeadást, hogy megfékezze a lakbérek emelkedését. Az intézkedést bírósági úton is megtámadja az Airbnb.

A globális vállalat spanyolországi vezetője szerint az eddigi szigorítások – amelyeket Barcelona 2014-ben kezdett el bevezetni például a városközpontban az új szállások engedélyezésének megnehezítésével – sem bizonyultak hatékonynak.

Egy évtizeddel később az adatok azt mutatják, hogy bár a rövid távú bérbeadások száma csökkent, a lakhatással és a túlzott turizmussal kapcsolatos problémák fenyegetőbbek, mint valaha

– írja Rodriguez.

A statisztika szerint ugyanis az elmúlt tíz évben a hosszú távú bérleti díjak több mint 70 százalékkal emelkedtek, a szállodai szobák átlagára pedig több mint 60 százalékkal nőtt, miközben a rövid távú bérletre igénybe vett lakások száma a 2020-as szintről tavalyig nagyjából a felére, 8842-re csökkent.

Rengeteg az üres lakás Barcelonában

Emellett – folytatja Sara Rodriguez – Spanyolországban az elmúlt évtizedben kevesebb házat építettek, mint 1970 óta bármikor, annak ellenére, hogy a kereslet jelentősen megnőtt. Ráadásul Barcelonában az üres lakások száma nyolc az egyhez arányban meghaladja a rövid távra bérbe adottakét.

„Az üres lakások problémájának kezelése nagyobb valószínűséggel növelné a megfizethető lakhatási kínálatot, mint az Airbnb kiszorítása” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy 2018 óta Barcelonában több mint 7000 lakást távolított el a platformjáról.