Csökkenhetnek a Mol olajbeszerzésének kockázatai

Kissé csalódottan fogadták a befektetők a Mol péntek hajnali, összességében vegyes számokat hozó negyedéves jelentését. Az olajcég kurzusa közel egy százalékot esett a reggeli tőzsdenyitást követően, és ugyan az eladói nyomás később némileg szelídült, délután fél négykor is 0,9 százalékos mínuszban kerekedtek a papírral.

Csökkenhetnek a Mol olajbeszerzési kockázatai / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Pedig a magyar olajtársaság hozta a kötelezőt a gyengébb iparági és nyersanyagár környezetben is. A szakértők és a piac által leginkább figyelt teljesítménymutató, az újrabeszerzési árakkal tisztított (CCS) EBITDA ráadásul öt százalékkal jobb lett, mint arra az elemzői konszenzus alapján számítani lehetett. Ezen a soron 847 millió dolláros tételt – 304 milliárd forintot – könyvelt el a társaság.

Igaz, éves alapon ez még így is 12 százalékos visszaesést jelent, a Mol adózott eredménye pedig bő harmadával zsugorodott az időszak során, mivel a gyenge finomítói tevékenységet csupán részben tudta ellensúlyozni a felfutó kitermelés, valamint a stabil teljesítményt szállító kiskereskedelem és a hozzá kapcsolódó fogyasztói szolgáltatások.

Ennél lényegesebb, hogy a vezetőség továbbra is teljesíthetőnek tartja a 2024 egészére kitűzött, 3 milliárd dolláros CCS EBITDA-cél, valamint az 1,6 milliárdos adózás előtti eredmény teljesülését.

A Mol eredménye konszenzus feletti, a cég jó úton halad, hogy az idei 3 milliárd dolláros tisztított, CCS-alapú EBITDA célja teljesüljön

– értékelt Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

A szakértő szerint jó hír, hogy a kutatás-termelés üzletág nagyobb volument ért el, a kazahsztáni bővítésnek köszönhetően pedig termelési várakozását napi 92-94 ezer hordóra emelte.

Kedvezően értékelik az Ersténél azt is, hogy a hulladékgazdálkodás végre nyereségessé vált. A Mol legújabb üzletága 5,6 milliárd forint pozitív EBITDA-t tudott most felmutatni, míg az előző két negyedévben még EBITDA szinten is veszteséges volt.

Pletser szerint az év hátralévő részének kilátásai pozitívak, az orosz–ukrán háború és a remény, hogy az új Trump-kormányzat fegyverszünetet hozhat, csökkenti a Mol olajbeszerzéssel kapcsolatos kockázatait.

Nem okozott hatalmas meglepetést a Mol péntek éjszaka, pozitívum azonban, hogy a konszenzus várakozásait felülmúlta EBITDA tekintetében, így 847 millió dolláros eredménnyel zárta a negyedévet. Éves alapon jelentős visszaesés látható profitban, a csökkenő olajárak és a finomítói marzsok romlása is visszavetette a profittermelés mértékét

– összegzett Grébel Szabolcs, a K&H Értékpapír részvényelemzője. Kiemelte azt is, hogy a működési eredmény és nettó profit kissé elmaradt a konszenzustól, és K&H Értékpapír előzetes várakozásaitól egyaránt.