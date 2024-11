Halad a cél felé a Waberer’s – történelmi számok jöttek a biztosítási üzletágtól

Az elmúlt negyedévek során a logisztikai szektor Európában és Magyarországon olyan makrogazdasági trendekkel szembesült, amelyek jelentős alkalmazkodást igényeltek, különösen az autóipari és fogyasztási szektor stagnálása miatt. Ebben a környezetben igazi értéknek tekintjük a mögöttünk lévő tizenkét hónapban végrehajtott jelentős ügyfél- és cégakvizíciókat. Ezek ugyanis lehetővé tették, hogy a Waberer’s Csoport a kedvezőtlen körülmények között is stabilizálni tudta eredménytermelő képességét, és a kitűzött 2024-es eredménycélt is képes lesz elérni. Külön büszkeség számomra, hogy az RCL-üzletág harmadik negyedéves eredménye elérte a tavalyi év EBIT eredményét, és sikeresen lezárult az MDI integrációja is, ami új lehetőségeket nyitott a cégcsoport számára a balkáni piacokon