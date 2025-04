Egy álom véget ért: drasztikusan lezárja egyik üzletágát az OMV

Schwechatban épül egy üzem

Az OMV továbbra is foglalkozik hidrogéngyártással, ám csupán ipari felhasználásra. Most építi első elektrolízis-, azaz hidrogéngyártó üzemét, amit Schwechatba (Bruck an der Leitha kerület) telepítenek, és várhatóan még az idén üzembe helyeznek. Tíz megawattórás termelési kapacitásával egy darabig a schwechati üzem lesz a legnagyobb ilyen jellegű létesítmény Ausztriában.

De csak egy darabig, mivel a közeljövőben ez a cím várhatóan az OMV egy másik elektrolízis-üzeméhez vándorol, amely még tervezési fázisban van, 2027-ben azonban már meg akarják nyitni egy egyelőre ismeretlen helyszínen. Azzal viszont már tisztában vannak, hogy az üzem éves termelési kapacitása 140 megawatt lesz.

Az OMV részvényei amúgy év eleje óta több mint 18 százalékkal, 44,2 euróra erősödtek, és a részvényesek az osztalékra sem panaszkodhatnak.