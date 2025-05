Egyre jobb erőben van az amerikai pénzügyi szektor

Fordulatos heteken vannak túl a tőkepiacok, április elejétől kezdődően Donald Trump amerikai elnök vámokkal kapcsolatos bejelentései alaposan megkavarták a tőzsdéket, a kezdeti jelentős gyengélkedés után viszont újabb fordulat bontakozott ki. Az amerikai pénzügyi szektor különösen jól szerepel az utóbbi időben.

Egyre jobban néz ki az amerikai pénzügyi szektor / Fotó: NurPhoto via AFP

Gyorsan visszapattant az amerikai pénzügyi szektor

A szektorok között persze volt némi szóródás, ugyanakkor az általánosan gyengébb gazdasági klíma közepette a kilátások inkább romlottak, hol jobban, hol kevésbé.

Az amerikai pénzügyi szektor például nem szerepelt túlságosan jól április első felében, néhány nap leforgása alatt 15 százalék körüli mínuszok mutatkoztak, mostanra azonban sikerült sokat javítaniuk.

A kezdeti élénkülés után pedig már a technikai képek kapcsán is jelentős változás azonosítható, ami különösen érdekessé teszi a mostani helyzetet.

A nagybankok kapcsán pontosan ez a kép rajzolódik ki, február elejétől számítva (idei csúcs) például 25-35 százalékos mínuszok is voltak egy ponton, ezt mostanra inkább 10-15 százalék közelébe tudták visszahozni. A JPMorgan, a Wells Fargo, vagy akár a Citi grafikonján közben jól látható, hogy az 50 napos mozgóátlagaik fölé tudtak már kerülni ezek a részvények, noha egyértelműen a március végi csúcsaikat még nem tudták meghaladni.

A befektetési bankoknál is hasonló a kép

Némileg hasonló a kép a nagyobb befektetési bankoknál is, a Goldman Sachs, vagy éppen a Morgan Stanley szintén 30 százalék körüli mínuszt mutatott még a február közepi csúcsokhoz képest, ezt sikerült 15 százalék körüli szintre mérsékelni. Általánosan is elmondható, hogy az említett részvényeknél tehát javul a technikai kép, valamennyi esetben a meredeken csökkenő trendvonal áttörésére is sor került, illetőleg sikerült a fontosabb mozgóátlagok fölé kerülni.

Kedvező továbbá az is, hogy a gyorsjelentési szezon eddig összességében nem alakul rosszul a piacokon, a főbb számok és bejelentések bár nem egységesen pozitívak, azért a várakozásokat látszólag képesek meghaladni, melyek talán az április eleji események után túl pesszimistává válhattak.

A bankok az elsők között tették közzé számaikat, azóta pedig inkább erősödést mutatnak, ami a piaci bizalom javulására utal.

Összességében tehát szépen javulnak az amerikai piacok az utóbbi hetekben, a pénzügyi szektor pedig szintén élen jár ebben a folyamatban. A jelentéseket a piac inkább pozitívan fogadta, miközben a technikai kép is jelentős javuláson ment át a vezető papírok esetében, ami optimizmussal töltheti el a befektetőket.