Kína nagy bajban, elvághatják az olajtól: elbukott a pekingi terv, Hszi elnök felett egy pillanat alatt elsötétült az ég – most derül ki, mennyire erős

Felbolydulva indította a világpolitika és a világgazdaság 2026-ot: a világtérképen felizzó pontok közül csak az egyik, bár kétségkívül hatalmas meghökkenést okozó a venezuelai kaland, a pontokat összekötögetni pedig rendkívül izgalmas és tanulságos.

Fotó: AFP

Ami elsőre is feltűnő:

a tektonikai repedések mélyén rendre felbukkan a fekete arany – hol van már a globális zöldforradalom? a főszereplők bőven találnak módokat egymás terveinek összezavarására, a főszereplők közé továbbra sem tud odafurakodni senki az Európai Unióból.

Az év legelején Trump diadalmas, Hszi elgondolkodó, Putyin dühös, Kim megint megtalálja a módot, hogy bekerüljön a hírekbe, Ursula sehol sincs.

Közben bugyog az olaj.

A világot elképesztette az Egyesült Államok Nicolás Maduro elnök éjszakai elfogásával párosuló venezuelai támadása, beleértve a kínaiakat, akiknek magas szintű küldöttsége órákkal korábban még Maduróval tárgyalt.

Ahogy négy éve Oroszország Ukrajna elleni támadása is, pedig a földindulást mindkét esetben katonai erőösszevonás és egyértelmű fenyegetések előzték meg (a különbség, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ma is szabadlábon van, a két nappal ezelőtti amerikai csapás ennyiben még meghökkentőbb).

Kevésbé látványos, de a fő hírekben már körülbelül egy hete folyamatosan szereplő esemény, hogy Iránban erőszakos tömegdemonstrációk folynak.

Eközben hetek óta halljuk a bizakodó politikusi nyilatkozatokat arról, hogy igen közel az ukrajnai békekötés, amire a kevésbé optimisták csak legyintenek, hiszen az oroszok még nem foglalták el az alkotmányukban rögzített összes területet a háborúban, Ukrajna pedig pénzt kapott az EU-tól a háború folytatásához.

Még Venezuela és Irán ügye is összefügg, de ne erkölcsi fejtegetésekből induljunk ki

A pontok összeköthetők, és talán meglepő, de még Irán és Venezuela is. Mégpedig egy olyan okból, amely Kína számára világpolitikai rivalizálása egyik legsúlyosabb fejtörését okozza. Indításul tekintsünk rá, ki ítélte el Trump venezuelai einstandját: hosszú lista élén

Oroszország,

Kína

és Irán.

Tovább tekintve szemkaparó gomolygásba futunk:

Az USA aláveti Venezuelát, pragmatikusan békét követelve már nem ítéli el Ukrajna lerohanását, de Kelet-Ázsiát védi Kínától.

Oroszország lerohanta Ukrajnát, és elítéli Venezuela megtámadását, de Kína ambícióját Tajvan bekebelezésére nem.

Kína elítéli Venezuela megtámadását, de Ukrajnáét nem, és nyíltan készül az egyesülésre Tajvannal.

Az Európai Uniónak semmitmondó nyilatkozatra futotta Venezueláról, de Ukrajna ügyéért akár harcra is kész, és szereti a független Tajvant.

Lábjegyzet, hogy Zelenszkij elnöknek Maduro elnök elfogásáról még annak a viccnek az elsütésére is futotta, hogy „ha a diktátorokkal lehet így bánni, akkor az USA tudja, mi a következő teendő”.