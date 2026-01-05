Merz ráérezhetett, mekkora baj van a német gazdasággal, és súlyos személyi döntést hozott

Súlyos személyi döntésre szánta el magát Friedrich Merz német kancellár, hétfőn meglepetésre menesztette legközelebbi munkatársát. A sajtójelentések szerint baráti hangulatban váltak el egymástól – akkor mégis mi az oka a szakításnak? A Bild szolgált magyarázattal.

Német gazdaság: együtt érkeztek, de nem együtt távoznak, az ok prózai ,és lehet köze hozzá az AfD-nek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új év, új kabinetfőnök. A döntést Stefan Kornelius kormányszóvivő jelentette be hétfőn: a kancellár legközelebbi munkatársa, Jacob Schrot távozik, a helyét Philipp Birkenmeier foglalja el.

A nyolc hónapja hivatalba lépett kancellár megköszönte Schrotnak „fáradhatatlan elkötelezettségét és a bizalmon alapuló együttműködést. Kifejezetten köszönetet mondok neki a lojalitásáért és a kiemelkedő támogatásáért az új kormány indulásakor, de az ellenzékben töltött időszakban és a választási kampány során is.”

Schrot maga – aki a Bild szerint egyébként nemcsak Merz munkatársa, hanem egyik legközelebbi bizalmasa volt eddig – azt emelte ki: „nagyon hálás vagyok a kancellárnak a belém vetett bizalomért. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben a történelmi időszakban legjobb tudásom szerint támogathattam kancellárságának első évét.” Most pedig „új szakmai kihívásokat” szeretne.

A német lapok egyszerűen beszámolnak a hirtelen váltásról, magyarázatot egyelőre csak a Bild talált:

A kancellár elégedetlen azzal, hogy közvetlen köréből hiányzik a gazdasági szakértelem.

Lévén szó Európa legnagyobb, csontig hatoló bajokkal küszködő gazdaságáról, bizony öreg hiba volna ez tényleg, ha a hír igaz.

Megnyerni a kancellárvetélkedőt van, amire elég, van, amire nem

A 70 éves Merzről magáról egyáltalán nem lehet elmondani, hogy nincs fogalma a gazdaságról. Bár jogász végzettségű, pályájának volt egy olyan szakasza, amikor például a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock felügyelőbizottságának elnöke és lobbistája volt, és olyan cégeknek is dolgozott, mint a Commerzbank, az AXA, a BASF és a Deutsche Börse.

A 35 éves Schrot, aki 2008-ban megnyerte a ZDF „Lehetek kancellár” vetélkedőjét, kancellár ugyan eddig nem lett, a kancellár kabinetfőnöke igen, de csak hónapokra. Az ő hátteréből valóban hiányzik a gazdaság vonal, politikatudományt és kommunikációt tanult, aztán egész pályáját a CDU-hoz kötődő politika oldalvizén töltötte, 2022-ben lett az akkor parlamenti frakcióvezető Merz kabinetfőnöke.