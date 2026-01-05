Deviza
Merz ráérezhetett, mekkora baj van a német gazdasággal, és súlyos személyi döntést hozott

Súlyos személyes döntést hozott Friedrich Merz kancellár, legközvetlenebb munkatársát cseréli le. A német gazdaság szenved, emiatt erősödnek az ország legnépszerűbb pártjává vált AfD politikai támadásai: a kancellárnak olyan kabinetfőnökre volt szüksége, aki eligazodik ezen az egyre ingoványosabb terepen.
Pető Sándor
2026.01.05., 18:29

Súlyos személyi döntésre szánta el magát Friedrich Merz német kancellár, hétfőn meglepetésre menesztette legközelebbi munkatársát. A sajtójelentések szerint baráti hangulatban váltak el egymástól – akkor mégis mi az oka a szakításnak? A Bild szolgált magyarázattal.

Német gazdaság: együtt érkeztek, de nem együtt távoznak, az ok prózai és lehet köze hozzá az AfD-nek
Német gazdaság: együtt érkeztek, de nem együtt távoznak, az ok prózai ,és lehet köze hozzá az AfD-nek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új év, új kabinetfőnök. A döntést Stefan Kornelius kormányszóvivő jelentette be hétfőn: a kancellár legközelebbi munkatársa, Jacob Schrot távozik, a helyét Philipp Birkenmeier foglalja el. 

A nyolc hónapja hivatalba lépett kancellár megköszönte Schrotnak „fáradhatatlan elkötelezettségét és a bizalmon alapuló együttműködést. Kifejezetten köszönetet mondok neki a lojalitásáért és a kiemelkedő támogatásáért az új kormány indulásakor, de az ellenzékben töltött időszakban és a választási kampány során is.” 

Schrot maga – aki a Bild szerint egyébként nemcsak Merz munkatársa, hanem egyik legközelebbi bizalmasa volt eddig – azt emelte ki: „nagyon hálás vagyok a kancellárnak a belém vetett bizalomért. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben a történelmi időszakban legjobb tudásom szerint támogathattam kancellárságának első évét.” Most pedig „új szakmai kihívásokat” szeretne.

A német lapok egyszerűen beszámolnak a hirtelen váltásról, magyarázatot egyelőre csak a Bild talált: 

A kancellár elégedetlen azzal, hogy közvetlen köréből hiányzik a gazdasági szakértelem.

Lévén szó Európa legnagyobb, csontig hatoló bajokkal küszködő gazdaságáról, bizony öreg hiba volna ez tényleg, ha a hír igaz. 

Megnyerni a kancellárvetélkedőt van, amire elég, van, amire nem

A 70 éves Merzről magáról egyáltalán nem lehet elmondani, hogy nincs fogalma a gazdaságról. Bár jogász végzettségű, pályájának volt egy olyan szakasza, amikor például a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock felügyelőbizottságának elnöke és lobbistája volt, és olyan cégeknek is dolgozott, mint a Commerzbank, az AXA, a BASF és a Deutsche Börse.

A 35 éves Schrot, aki 2008-ban megnyerte a ZDF „Lehetek kancellár” vetélkedőjét, kancellár ugyan eddig nem lett, a kancellár kabinetfőnöke igen, de csak hónapokra. Az ő hátteréből valóban hiányzik a gazdaság vonal, politikatudományt és kommunikációt tanult, aztán egész pályáját a CDU-hoz kötődő politika oldalvizén töltötte, 2022-ben lett az akkor parlamenti frakcióvezető Merz kabinetfőnöke. 

A kancellári hivatal vezetését tőle a fő kormánypárt ügyvezető igazgatója Philipp Birkenmaier veszi át. Ő is jogász, aki azonban nem csak a politikában van kitűnően bekötve – Angela Merkel kancelláriáján is évekig munkálkodott –, hanem gazdasági tapasztalata is van: dolgozott a gazdasági és energiaügyi minisztériumban, a CDU-hoz kötődő MIT vállalkozói szervezetben, és 2022-ben részt vett a CDU programjának megalkotásában Carsten Linnemann főtitkár oldalán. 

Nyomul az AfD, talán Birkenmaier állítja meg?

A Bild csak addig jut, hogy megnevezi a személycsere okát, a szélesebb politikai hátteret nem elemzi, de mi megtehetjük.

Annak, hogy Olaf Scholz szociáldemokratái elvesztették a kormányrudat, és a kisebbik koalíciós partner szerepébe szorultak, alapvető szerepe volt a német gazdaság szenvedésének. Ami nem ért véget Merz eddigi rövid kancellársága alatt sem, miközben a választásokon nagyon megerősödött jobboldali AfD-t a pártok elképesztő politikai karanténben tartják.

Ez az Európai Unió más országaiban is működtetett cordon sanitaire az utóbbi években – amikor az EU egy sor megoldatlan, részben maga előidézte problémába futott – egyre kevésbé működik, hogy a mindenhonnan „kidobott”, tipikusan szuverenista pártok egyre erősödnek. Ez a helyzet Németországban is, és az AfD egyre tudatosabban és koncentráltabban repül rá a gazdasági témákra a kormány ostorozásában.

Az INSA szombaton közzétett friss kutatása szerint így néz ki a legerősebb német pártok támogatottsága százalékban:

  • AfD – 26
  • CDU/CSU (Union) – 25
  • SPD – 14
  • Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) – 11 (holtversenyben a Linkével)

 

