Gazprom Neft: bánkódhatnak Moszkvában, felére zuhant az orosz olajóriás nyeresége

A vártnál erősebb negyedéves teljesítményt ért el a részben orosz állami tulajdonú energiaóriás, a Gazprom olajipari leánycége a második negyedévben, az első félév viszont így is jelentős visszaesést hozott a Gazprom Neft számára.
A harmadik legnagyobb orosz olajtermelő és -finomító Gazprom Neft 204 milliárd rubel EBITDA-eredményt ért el április és június között (1 rubel = 4,25 forint).
Az energetikai vállalat ezzel felülmúlta az Interfax hírügynökség elemzői konszenzusában szereplő 192 milliárd rubeles tételt. A legpontosabb előrejelzést a Gazprombank adta.
Az egyedi tételektől szűrt tisztított EBITDA 238 milliárd rubel volt az időszak során.
A Gazpom Neft 827,9 milliárd rubeles árbevétele ugyanakkor elmaradt a szakértők által várt 839 milliárd rubeltől.
A második negyedév adózott eredménye 57,8 milliárd rubel volt, 4,5 milliárd rubellel magasabb a piaci konszenzusnál.
A beruházási költségek 7 százalékkal 149,2 milliárd rubelre emelkedtek éves alapon április és június között, az első félévben pedig összesen 24,2 százalékkal nagyobb terhet, 327,5 milliárd rubelt jelentettek az orosz olajcég számára.
A Gazprom Neft bevétele 12 százalékkal 1,77 ezermilliárd rubelre apadt 2025 első hat hónapjában, nettó nyeresége pedig ennél 54 százalékkal 150,5 milliárd rubelre zuhant.
A részben az orosz állam érdekeltségébe tartozó energiavállalat igazgatósága ezzel együtt is észvényenként 17,3 rubel osztalék kifizetését javasolja.
