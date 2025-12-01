Történelmi pillanat az Országházban: megalakult a Magyar–Német Ifjúsági Parlament (x)
Történelmi jelentőségű esemény zajlott az Országház felsőházi üléstermében november 21-én: első alkalommal ült össze a Magyar–Német Ifjúsági Parlament, amely a két ország fiataljai számára teremtett új fórumot. A rendezvényt a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület szervezte, amelynek elnöke, dr. Knáb Erzsébet – aki a győri Széchenyi István Egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke, kuratóriumi tagja is – nyitóbeszédében hangsúlyozta: „A modern kor kihívásai nem engedik, hogy népek elszigetelten, önmagukban és önmagukért keressék jövőjüket. A béke, a kölcsönös megértés és az együttműködés nem magától értetődő örökség, hanem olyan érték, amelyet minden generációnak újra és újra meg kell erősítenie. Önök, a Magyar–Német Ifjúsági Parlament első küldöttei, ezt a feladatot vállalják: kapcsolatokat teremtenek, hidakat építenek, jövőt formálnak. Mindezt azzal a tudattal teszik, hogy nem minden út sima, s olykor a történelem próbára teszi nemzeteink barátságát — mégis, a közös irány, a közös cél sosem veszhet szem elől.” Utalt arra, hogy a magyar–német kapcsolatok évszázados hagyományokra épülnek, és a fiatalok feladata, hogy ezt a párbeszédet új tartalommal töltsék meg. Kiemelte, hogy az ifjúsági parlament egy olyan küldetés kezdete, amely a jövőről, Európáról és a két nemzet közös felelősségvállalásáról szól.
Az esemény rangját mutatta, hogy magyar és német politikai és diplomáciai vezetők sora jelent meg. Dr. Kövér László házelnök fővédnökként személyesen, míg német részről fővédnökként Karin Prien német szövetségi oktatási, család-, idős-, nő- és ifjúsági ügyekért felelős miniszter videóüzenetben üdvözölte a résztvevőket. Rajtuk kívül Julia Gross, Németország budapesti nagykövete, dr. Györkös Péter berlini magyar nagykövet, valamint több magyar és német parlamenti képviselő – köztük Ritter Imre, Hiller István és Knut Abraham – is felszólalt. Az utóbbi két politikus a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület elnökségi tagja.
A plenáris ülés előtt öt bizottság dolgozott a határozati javaslatok előkészítésén, amelyeken 50 magyar és német fiatal munkálkodott együtt, majd további több mint 80 delegált véleményezte és egészítette ki a tervezeteket. Az így kialakított szakmai anyag képezte a plenáris ülés napirendjének alapját.
A parlament jogi előkészítésében a legfontosabb szakmai pillér a Széchenyi István Egyetem volt. Dr. Knáb Erzsébet beszédében külön köszönetet mondott az intézménynek a magas színvonalú intellektuális és szervezési támogatásért. Az ifjúsági parlament koncepciójának és dokumentumainak kidolgozásában kiemelt szerepet vállaltak a győri egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatói, köztük prof. dr. Smuk Péter dékán, dr. Erdős Csaba dékánhelyettes és dr. Barna Attila tanszékvezető, illetve az egyetem hallgatói, köztük Illés Borbála az ügyrendi bizottság elnökeként és az ülés magyar levezető elnökeként, valamint Kónya Máté az oktatásért, mobilitásért és jövőperspektívákért felelős bizottság elnökeként.
Az ülésen elfogadott határozati javaslatok számos olyan területet érintettek, amelyek hosszú távon meghatározhatják a jövő magyar–német együttműködését: az oktatás, a mobilitás, az innováció, a demokráciafejlesztés és a külügyi együttműködés kérdéseit. A záródokumentumban több előremutató kezdeményezés is helyet kapott, például egy kétnyelvű digitális emlékezeti platform létrehozása, az antiszemitizmus elleni közös fellépés, egy innovációs és startup-együttműködési rendszer kidolgozása, valamint a német–magyar duális képzési program keretében cserekapcsolatok megteremtése.
A Magyar–Német Ifjúságért Egyesület megalapította a Magyar–Német Ifjúsági Tanácsot, melynek tíz tagját a plenáris ülés ünnepélyes zárásakor mutatták be. Az Ifjúsági Tanács feladata, hogy a következő évben a parlament által elfogadott határozatokban foglaltakat terjessze a magyar és német döntéshozók elé, és készítse elő a 2027-ben Berlinben megrendezésre kerülő parlamenti ülést.