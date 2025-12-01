Történelmi pillanat az Országházban: megalakult a Magyar–Német Ifjúsági Parlament (x)

Történelmi jelentőségű esemény zajlott az Országház felsőházi üléstermében november 21-én: első alkalommal ült össze a Magyar–Német Ifjúsági Parlament, amely a két ország fiataljai számára teremtett új fórumot. A rendezvényt a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület szervezte, amelynek elnöke, dr. Knáb Erzsébet – aki a győri Széchenyi István Egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke, kuratóriumi tagja is – nyitóbeszédében hangsúlyozta: „A modern kor kihívásai nem engedik, hogy népek elszigetelten, önmagukban és önmagukért keressék jövőjüket. A béke, a kölcsönös megértés és az együttműködés nem magától értetődő örökség, hanem olyan érték, amelyet minden generációnak újra és újra meg kell erősítenie. Önök, a Magyar–Német Ifjúsági Parlament első küldöttei, ezt a feladatot vállalják: kapcsolatokat teremtenek, hidakat építenek, jövőt formálnak. Mindezt azzal a tudattal teszik, hogy nem minden út sima, s olykor a történelem próbára teszi nemzeteink barátságát — mégis, a közös irány, a közös cél sosem veszhet szem elől.” Utalt arra, hogy a magyar–német kapcsolatok évszázados hagyományokra épülnek, és a fiatalok feladata, hogy ezt a párbeszédet új tartalommal töltsék meg. Kiemelte, hogy az ifjúsági parlament egy olyan küldetés kezdete, amely a jövőről, Európáról és a két nemzet közös felelősségvállalásáról szól.

A Magyar–Német Ifjúsági Parlament ülésének az Országház impozáns felsőházi terme adott otthont. A felvételen az első sorban (balról jobbra) Ritter Imre, dr. Kövér László és dr. Knáb Erzsébet / Fotó: Rokob Dávid

Az esemény rangját mutatta, hogy magyar és német politikai és diplomáciai vezetők sora jelent meg. Dr. Kövér László házelnök fővédnökként személyesen, míg német részről fővédnökként Karin Prien német szövetségi oktatási, család-, idős-, nő- és ifjúsági ügyekért felelős miniszter videóüzenetben üdvözölte a résztvevőket. Rajtuk kívül Julia Gross, Németország budapesti nagykövete, dr. Györkös Péter berlini magyar nagykövet, valamint több magyar és német parlamenti képviselő – köztük Ritter Imre, Hiller István és Knut Abraham – is felszólalt. Az utóbbi két politikus a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület elnökségi tagja.

A plenáris ülés előtt öt bizottság dolgozott a határozati javaslatok előkészítésén, amelyeken 50 magyar és német fiatal munkálkodott együtt, majd további több mint 80 delegált véleményezte és egészítette ki a tervezeteket. Az így kialakított szakmai anyag képezte a plenáris ülés napirendjének alapját.