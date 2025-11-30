Deviza
Nőtt a magasjövedelműek aránya a középkorúak körében, átlagosan ennyit keresnek

Az elmúlt években jelentősen átalakult a középkorúak, vagyis a 30–59 évesek jövedelmi térképe Magyarországon. Háztartási jövedelmük folyamatosan emelkedett. A legfrissebb, 2025 harmadik negyedévi adatok szerint ma már jóval magasabb szint jelenti a magas jövedelmek, mint korábban, és a 30–59 évesek egyre nagyobb része tartozik ebbe a körbe, miközben az anyagi helyzet megítélését mérő mutatók is lassú javulást jeleznek.
VG
2025.11.30, 18:41

A 30–59 évesek jövedelme nominálisan évek óta emelkedik, és 2025 harmadik negyedévére új csúcsra jutott az átlagos nettó háztartási jövedelem – írja egy felmérésre hivatkozva az Origo.

jövedelmek
A magas jövedelmek 700 ezer forinttól indulnak / Fotó: Székelyhidi Balázs

A jövedelmek sávhatárai folyamatosan változnak felfelé

Kutatók arról számoltak be, hogy a K&H biztos jövő felmérésének elindulásakor még a nettó személyes jövedelem alapján sorolták be a megkérdezetteket: akkor a magas jövedelműek csoportja 175 ezer forint feletti havi nettónál indult, a közepes jövedelműek 100–174 ezer forint közé estek, az alacsony jövedelműek pedig 100 ezer forint alatt kerestek. Azóta a kutatás a háztartás teljes nettó jövedelmét veszi alapul, és a jövedelmi sávok határait többször is felfelé kellett módosítani: 

ma már a magas jövedelmű kategóriába azok tartoznak, akiknek a nettó háztartási jövedelme 700 ezer forint felett van, a közepes jövedelműek 400–699 ezer forint között, az alacsonyak pedig 400 ezer forint alatt helyezkednek el 

– idézik a kutatást, amely egyebek mellett kitér az alacsony-, közepes- és magas jövedelműek arányára, annak alakulására, felhívja a figyelmet egyebek mellett a férfiak és a nők, az ország keleti és nyugati lakóinak, illetve a 30-as, 40-es és 50-es korosztály átlagos háztartási jövedelme közötti különbségre. A részletekről itt olvashat.

