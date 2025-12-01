Nagy-Britannia a budapesti és a párizsi mintát követné: kész a turistaadó tervezete

Turisztikai adó bevezetését tervezi az Egyesült Királyság kormánya a szálláshelyeken, amellyel a brit nagyvárosok csatlakoznának ahhoz a már évek óta terjedő európai gyakorlathoz, amelyben az éjszakára érkező vendégek külön díjat fizetnek a helyi infrastruktúra fenntartásához. A tervezet szerint a városok dönthetnek majd arról, hogy bevezetik-e az idegenforgalmi adót, és ha igen, milyen mértékűt. A kormány mérsékeltnek nevezi a készülő terhet, amely a hotelekre, panziókra, apartmanokra és más fizetős szálláshelyre vonatkozna – írja az Euronews.

Új bevételi forrás nyílhat a városok előtt, miután a központi kormányzat engedélyt adott a helyi idegenforgalmi adó kivetésére / Fotó: Sergii Figurnyi

A befolyó összeget a tervek szerint közvetlenül a helyi közösségek fejlesztésére fordítanák: közlekedési beruházásokra, közterületek megújítására, kulturális programokra és a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások bővítésére.

Évente több mint 130 millió vendégéjszakát töltenek el Nagy-Britanniában, így a kormány álláspontja szerint már egy kisebb díj is jelentős pluszforrást teremthet a településeknek anélkül, hogy a központi költségvetést terhelné.

Több városvezető is a tervezet támogatásáról biztosította a kormányt. London polgármestere, Sadiq Khan szerint az intézkedés nagyszerű hír a főváros számára, és segíthet a turizmusból származó bevételek visszaforgatásában. Liverpool polgármestere arra emlékeztetett, hogy olyan városok, mint Barcelona vagy Párizs, évente több tízmillió eurónyi bevételhez jutnak hasonló rendszerekből, amit helyi fejlesztésekre költenek.

Skócia 2026 júliusától vezet be a szállásköltség 5 százalékának megfelelő turistaadót Edinburghben, Wales pedig 2027 áprilisától kérhet el fejenként 1,30 fontos éjszakánkénti díjat. Európában már tucatnyi ország alkalmaz helyi idegenforgalmi adót, köztük Magyarország is.

A brit kormány arra számít, hogy az idegenforgalmi adó nem befolyásolja érdemben az országba érkezők számát.

Nem mindenki ért egyet az idegenforgalmi adó bevezetésével.

Erős az ellenállás a turisztikai ágazat részéről

A brit szálláshelyek ernyőszervezete, az UKHospitality arra figyelmeztet, hogy a turisztikai adó akár 518 millió fontos pluszköltséget is jelenthet évente a fogyasztóknak. Kate Nicholls, a szervezet vezetője szerint ha a díj a skót modellhez igazodna – vagyis a szobaár 5 százalékát tenné ki –, az gyakorlatilag 27 százalékra emelné a szálláshelyekre rakódó áfaterhelést, ami tovább drágítaná a belföldi utazást. Az ágazat szereplői attól tartanak, hogy a díj tovább fékezheti a turizmust a csúcsra járatott szállásárak mellett.