Rekord számok év végén is, nagy számban érkeznek a biztonságos magyar karácsonyi vásárokra a külföldiek

Az új foglalási előrejelzések szerint az év vége is az eddigi rekordmagas turisztikai számokhoz hasonlóan alakulhat. Az idei első 10 hónap dinamikusan növekvő külföldi vendégszáma várhatóan az év végi adatokból is visszaköszön. Budapestre különösen sokan utaznak ezekben a hetekben, nem utolsó sorban a karácsonyi vásárok miatt. Európa legbiztonságosabb országaként nálunk ugyanis békében, biztonságban ünnepelhetnek.
VG
2025.11.30, 18:15

A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet – írta meg az Origo, amely Orbán Viktort idézte, aki úgy fogalmazott: hazánk Európa legbiztonságosabb országa, ahol békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.

Évek óta az egyik legkedveltebb a karácsonyi vásárok közül a Szent István Bazilika előtti / Fotó: Shutterstock

Szívesen jönnek a karácsonyi vásárokra is a külföldiek

A portál emlékeztetett, hogy a kormányfő állítását alátámasztják egyes, külföldi utazók körében végzett felmérések is. Idén nyáron a 193 országot vizsgáló Travel Safety Index 2025 (Utazási Biztonsági Index) eredményei egyenesen a világ 10. legbiztonságosabb országának választották hazánkat, míg a Global Peace Index 2025 rangsora szerint Magyarország a 17. legbékésebb állam a világon

Talán ezért érkeznek az adventi hetekben is olyan nagy számban, ahol a karácsonyi vásárokat is minden évben biztonságon látogathatják – írják. A portál sorra veszi a 8 legnagyobb fővárosi adventi forgatagot, amelyet a magyarok és külföldi vendégek egyaránt örömmel keresnek fel az ünnepek környékén. Hogy melyek ezek, arról itt olvashat.

