Rekord számok év végén is, nagy számban érkeznek a biztonságos magyar karácsonyi vásárokra a külföldiek

A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsó sorban a rendszeresen megemlített közbiztonság okán, amelyre advent első vasárnapján a miniszterelnök is felhívta a figyelmet – írta meg az Origo, amely Orbán Viktort idézte, aki úgy fogalmazott: hazánk Európa legbiztonságosabb országa, ahol békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.

Évek óta az egyik legkedveltebb a karácsonyi vásárok közül a Szent István Bazilika előtti / Fotó: Shutterstock

Szívesen jönnek a karácsonyi vásárokra is a külföldiek

A portál emlékeztetett, hogy a kormányfő állítását alátámasztják egyes, külföldi utazók körében végzett felmérések is. Idén nyáron a 193 országot vizsgáló Travel Safety Index 2025 (Utazási Biztonsági Index) eredményei egyenesen a világ 10. legbiztonságosabb országának választották hazánkat, míg a Global Peace Index 2025 rangsora szerint Magyarország a 17. legbékésebb állam a világon.

Talán ezért érkeznek az adventi hetekben is olyan nagy számban, ahol a karácsonyi vásárokat is minden évben biztonságon látogathatják – írják. A portál sorra veszi a 8 legnagyobb fővárosi adventi forgatagot, amelyet a magyarok és külföldi vendégek egyaránt örömmel keresnek fel az ünnepek környékén. Hogy melyek ezek, arról itt olvashat.