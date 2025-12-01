Deviza
befektetés
stratégia
tőzsde

Brutális emelkedést jósolnak a tőzsdéken a nagy befektetési bankok

Jövőre robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várnak. Az S&P 500 index akár 8 ezer pontig is emelkedhet. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás.
Faragó József
2025.12.01, 05:30

A Deutsche Bank szerint az S&P 500 idex a jövő év végéig 8 ezer pontra emelkedhet. A jó teljesítményt a sajátrészvény-visszavásárlások és a nyereség további növekedése segítheti. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás. 

stratégia
Egyszerű a stratégia, ha töretlen az emelkedés / Fotó: NurPhoto via AFP

Vásárlás a nyerő stratégia?

2026-ban robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várunk 

– írta a jelentésben a Deutsche Bank részvénystratégiai csapata. Egyre több elemző hajlik arra a véleményre, hogy a bikapiac még jövőre is kitart, és bőven van tér az emelkedésre.

A Wells Fargo is 7800 pontos cél tűzött ki 2026 végére. 

A bank kettős emelkedést vár a jövő évre:

  • mivel a piac az első fél évben a gazdaságba áramló nagyobb pénzmennyiség miatt lehet erősebb, 
  • a második fél évben pedig a mesterséges intelligencia hajthatja az emelkedést.

Hasonló álláspontot képvisel a JPMorgan. 

  • A bank alapvető várakozása 7500 pont a következő évben, 
  • de 8000 pont feletti emelkedést is elképzelhetőnek tart.

A javuló inflációs kilátások arra késztethetik a Fedet, hogy agresszívebben csökkentse a kamatokat. Jelenleg a JPMorgan két további kamatcsökkentést vár, mielőtt a központi bank szünetet tartana.

Az AI-buborék és az értékelési aggodalmak ellenére úgy véljük, hogy a jelenlegi magas szorzószámok helyesen tükrözik a trend feletti nyereségnövekedést, az AI-beruházások fellendülését, a részvényesek kifizetéseinek emelkedését és a lazább fiskális politikát

– írta Dubravko Lakos-Bujas, a JPMorgan vezető részvénystratégája, aki a következő két évben 13-15 százalékos nyereségnövekedést jósol.

 

Azért aggodalomban sincs hiány

Érdekes, hogy pár hete, amikor beadták a technológiai részvényeket,

a varjak hangja erősödött fel a Wall Streeten.

Hirtelen úgy vélték az elemzők, hogy a fák a tőzsde utcájában sem nőnek az égig. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia ötéves visszatekintésben 1325 százalékot emelkedett. Ám az idei teljesítménye eddig mindössze 31 százalék. Majd amikor korrigált a papír, a pesszimista elemzők már arról beszéltek, hogy a buborék kipukkanása van napirenden. 

Annál is riasztóbb lenne egy borúlátó forgatókönyv megvalósulása, mert még sosem költött annyit a mesterséges intelligencia fejlesztésére a Big Tech, mint éppen mostanában. A beruházások mértéke aggodalmat kelt a piacon. 

A Meta, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is az optimista szcenárióra készül,

ami nem csupán a mesterséges intelligencia elterjedését feltételezi, hanem ezen túlmenően arra is épít, hogy a technológiai forradalmi fejlődése nyomán az MI hamarosan okosabb lehet az embernél. 

A most záruló amerikai gyorsjelentési szezon piaci visszhangja azt mutatta: 

a befektetők aggódnak a mesterségesintelligencia-beruházások üteme és mértéke miatt. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

