Brutális emelkedést jósolnak a tőzsdéken a nagy befektetési bankok

A Deutsche Bank szerint az S&P 500 idex a jövő év végéig 8 ezer pontra emelkedhet. A jó teljesítményt a sajátrészvény-visszavásárlások és a nyereség további növekedése segítheti. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás.

Egyszerű a stratégia, ha töretlen az emelkedés / Fotó: NurPhoto via AFP

Vásárlás a nyerő stratégia?

2026-ban robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várunk

– írta a jelentésben a Deutsche Bank részvénystratégiai csapata. Egyre több elemző hajlik arra a véleményre, hogy a bikapiac még jövőre is kitart, és bőven van tér az emelkedésre.

A Wells Fargo is 7800 pontos cél tűzött ki 2026 végére.

A bank kettős emelkedést vár a jövő évre:

mivel a piac az első fél évben a gazdaságba áramló nagyobb pénzmennyiség miatt lehet erősebb,

a második fél évben pedig a mesterséges intelligencia hajthatja az emelkedést.

Hasonló álláspontot képvisel a JPMorgan.

A bank alapvető várakozása 7500 pont a következő évben,

de 8000 pont feletti emelkedést is elképzelhetőnek tart.

A javuló inflációs kilátások arra késztethetik a Fedet, hogy agresszívebben csökkentse a kamatokat. Jelenleg a JPMorgan két további kamatcsökkentést vár, mielőtt a központi bank szünetet tartana.

Az AI-buborék és az értékelési aggodalmak ellenére úgy véljük, hogy a jelenlegi magas szorzószámok helyesen tükrözik a trend feletti nyereségnövekedést, az AI-beruházások fellendülését, a részvényesek kifizetéseinek emelkedését és a lazább fiskális politikát

– írta Dubravko Lakos-Bujas, a JPMorgan vezető részvénystratégája, aki a következő két évben 13-15 százalékos nyereségnövekedést jósol.

Azért aggodalomban sincs hiány

Érdekes, hogy pár hete, amikor beadták a technológiai részvényeket,

a varjak hangja erősödött fel a Wall Streeten.

Hirtelen úgy vélték az elemzők, hogy a fák a tőzsde utcájában sem nőnek az égig. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia ötéves visszatekintésben 1325 százalékot emelkedett. Ám az idei teljesítménye eddig mindössze 31 százalék. Majd amikor korrigált a papír, a pesszimista elemzők már arról beszéltek, hogy a buborék kipukkanása van napirenden.