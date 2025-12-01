Nincs elég gázturbina a piacon

Az Egyesült Államok aggódik, hogy miközben a villamosenergia-igénye nő, az erőműépítésekhez szükséges gázturbina-kínálat szűkös a gyártókapacitások korlátozott volta miatt. Már elemzik a szűkösség okát, bár a kapacitások ettől nem lesznek nagyobbak.

Alig győzik a gázturbinagyártók a teljesíteni az igényeket / Fotó: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

Nagyobb áramtermeléshez több gázturbina kell

Az USA Energiaügyi Minisztériuma úgy számol, hogy a húsz éven át lényegében stagnáló villamosenergia-fogyasztás a következő években évente átlagosan 1,7 százalékkal nőni fog. Ezzel 2050-re meghaladja a 6000 terawattórát, vagyis a múlt évi másfélszeresét. Az áramkeresletet elsősorban

az adatközpontok és a mesterségesintelligencia-technológiák gyors terjeszkedése,

az ipari termelés áthelyezése az Egyesült Államokba,

valamint az építőipar, a közlekedés és a gyártás fokozott elektrifikációja

táplálja.

Ráadásul az elektromos hálózat megnövekedett terhelése különösen nagy nyomást gyakorol a kritikus berendezések ellátási láncaira. Az Egyesült Államokban gázturbinákkal termelik a villamos energia több mint 40 százalékát. A meredeken növekvő kereslet miatt azonban a turbinák gyártásának és szállításának ideje a korábbi több mint kétszeresére, két-három évről hét évre nőtt. A kínálat szűkülésével természetesen emelkedett a berendezések ára is.

Az USA Energiaügyi Minisztériuma szerint a jelenlegi helyzet kockázatossá teszi a gazdaság növekvő villamosenergia-igényének megbízható kiszolgálását a megnyúlt szállítási határidők és a berendezések emelkedő ára miatt. Ezért a tárca 2026. január 31-ig várja az érintett ágazatok képviselőinek véleményét arról, hogy hogyan látják a területen többek között a termelési technológiákat, az emberi erőforrásokat, valamint az alkatrészek és anyagok ellátási láncait.

Idejében kellene ébredni

A világ legnagyobb gázturbina-gyártói – a GE Vernova, a Siemens Energy és a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) – jelentősen elmaradhatnak a termeléssel az igényektől – állapítja meg az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Ezért e gyártók azt tanácsolják az új gáztüzelésű erőművek építőinek, hogy hét-nyolc évre előre tervezzék meg a turbinabeszerzéseiket. Attól, hogy bővülnek az érintett gyártókapacitások, középtávon valószínűleg nem rövidül a gázturbinák szállítási ideje és a költsége sem. (A GE Vernova például növeli a gyártását.) Mint az IEEFA rámutat, a turbinagyártás mint szűk keresztmetszet közvetve késlelteti a földgázzal és a cseppfolyósított földgázzal (LNG) működő erőművek építését, legújabban például Vietnámban és a Fülöp-szigeteken. A szűkösség visszahat a földgáz és az LNG piacának fejlődésére is.