Nincs elég gázturbina a piacon
Az Egyesült Államok aggódik, hogy miközben a villamosenergia-igénye nő, az erőműépítésekhez szükséges gázturbina-kínálat szűkös a gyártókapacitások korlátozott volta miatt. Már elemzik a szűkösség okát, bár a kapacitások ettől nem lesznek nagyobbak.
Nagyobb áramtermeléshez több gázturbina kell
Az USA Energiaügyi Minisztériuma úgy számol, hogy a húsz éven át lényegében stagnáló villamosenergia-fogyasztás a következő években évente átlagosan 1,7 százalékkal nőni fog. Ezzel 2050-re meghaladja a 6000 terawattórát, vagyis a múlt évi másfélszeresét. Az áramkeresletet elsősorban
- az adatközpontok és a mesterségesintelligencia-technológiák gyors terjeszkedése,
- az ipari termelés áthelyezése az Egyesült Államokba,
- valamint az építőipar, a közlekedés és a gyártás fokozott elektrifikációja
táplálja.
Ráadásul az elektromos hálózat megnövekedett terhelése különösen nagy nyomást gyakorol a kritikus berendezések ellátási láncaira. Az Egyesült Államokban gázturbinákkal termelik a villamos energia több mint 40 százalékát. A meredeken növekvő kereslet miatt azonban a turbinák gyártásának és szállításának ideje a korábbi több mint kétszeresére, két-három évről hét évre nőtt. A kínálat szűkülésével természetesen emelkedett a berendezések ára is.
Az USA Energiaügyi Minisztériuma szerint a jelenlegi helyzet kockázatossá teszi a gazdaság növekvő villamosenergia-igényének megbízható kiszolgálását a megnyúlt szállítási határidők és a berendezések emelkedő ára miatt. Ezért a tárca 2026. január 31-ig várja az érintett ágazatok képviselőinek véleményét arról, hogy hogyan látják a területen többek között a termelési technológiákat, az emberi erőforrásokat, valamint az alkatrészek és anyagok ellátási láncait.
Idejében kellene ébredni
A világ legnagyobb gázturbina-gyártói – a GE Vernova, a Siemens Energy és a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) – jelentősen elmaradhatnak a termeléssel az igényektől – állapítja meg az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Ezért e gyártók azt tanácsolják az új gáztüzelésű erőművek építőinek, hogy hét-nyolc évre előre tervezzék meg a turbinabeszerzéseiket. Attól, hogy bővülnek az érintett gyártókapacitások, középtávon valószínűleg nem rövidül a gázturbinák szállítási ideje és a költsége sem. (A GE Vernova például növeli a gyártását.) Mint az IEEFA rámutat, a turbinagyártás mint szűk keresztmetszet közvetve késlelteti a földgázzal és a cseppfolyósított földgázzal (LNG) működő erőművek építését, legújabban például Vietnámban és a Fülöp-szigeteken. A szűkösség visszahat a földgáz és az LNG piacának fejlődésére is.
Bővíteni kell a szervizkapacitásokat is
A Wood Mackenzie szerint a következő 15 évben jelent kihívást a gázüzemű erőművek iránti kereslet kielégítése. 2025 és 2040 között világszerte körülbelül 890 gigawatt kapacitású új gázüzemű erőmű épül, ugyanebben az időszakban az Egyesült Államok és Kína évi 47 százalékosra tervezett bővítéssel vezet.
A Turbomachinery Magazine azt írta, hogy tavaly „rendkívül sok” rendelés érkezett gázturbinára, amit az idén 7–10 százalékos növekedésre követhetett. A világ gázturbinapiacának nagyságát a Future Market Insights 44,55 milliárd dollárra várja, a tíz évvel későbbit, (a 2045-öst) pedig 69,19 milliárdra. Ezt növekedést követnie kell, de úgy tűnik, követi is a szervizpiac erősödése. A terület idei 23,5 milliárd dolláros nagysága 2035-ben már 54,6 milliárd lehet.
A legnagyobb piaci növekedést várhatóan Ázsia (különösen Kína, India) fogja elérni, ahol a jelentősen bővül az áramigény, ezért sok új erőmű épül.
Három ipari gázturbinára lesz szükség Magyarországon
Magyarországon a Mátrai Erőmű területén épülő, legalább 520 megawattos, illetve a Tiszai Erőmű területén épülő kétszer 500 megawattos erőműhöz lesz szükség gázturbinára. A tiszaújvárosi létesítménybe két Ansaldo gyártású GT26 típusú gázturbina kerül majd. A genovai gyártás részleteivel a közelmúltban a helyszínen ismerkedhetett meg a Világgazdaság újságírója. Az erőműépítés indulásáról néhány napja adhattunk hírt.
A mátrai blokkba építése már szeptemberben elstartolt. Ehhez a projekthez is az olasz Ansaldo Energia S.p.A. szállítja majd a gőzturbinát, a gázturbinát és a generátort is.