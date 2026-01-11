Mégsem ingyenes a WC a MÁV-nál? Fontos részlet derült ki Lázár János ígéretéről

Az építési és közlekedési miniszter még 2025 januárban jelentette be, hogy a MÁV-Volán csoport összes mosdóját egytől egyig felújítják a 10 pontos vállalások részeként.

Az összes állomáson felújítják a mosdókat / Fotó: 10vallalas.hu

Lázár János azt is közölte korábban, hogy mintegy 1200 mosdó tartozik a csoporthoz, több száz pedig már felújításra szorul.

A korábbi években háromszáz darab mellékhelyiség fel lett újítva, azonban most az összes vasútállomás mosdóit, illetve a buszpályaudvarokon lévő több mint kétszáz WC-t is rendbe teszik. A miniszter arról is beszélt, hogy a mosdók körüli munkálatok 6,5 milliárd forintba kerülnek: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.

A miniszteri ígéret arról szólt, hogy a felújítást követően a Mol-benzinkutak rendszeréhez hasonló üzemeltetést vezetnek be a nagy pályaudvaroknál, a kisebb állomásokon pedig élő munkaerőt használnak majd. Minden állomáson fizetni kell a mosdók használatáért: készpénzes és elektronikus fizetési lehetőség is lesz, azonban

a csoport utasainak az ingyenes használatot biztosítják a MÁV+ alkalmazással vagy az érvényes menetjegy, illetve bérlet beolvasásával.

„A mosdófelújítás teljes végrehajtásáig a korábbi rendben működnek a MÁV csoport mosdói, így az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeknél

átmenetileg marad a korábbi használati díj, míg a közlekedési társaság saját üzemeltetésében álló mosdói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók az utazóközönség számára”

– közölte a MÁV a Telex megkeresésére.

A közlekedése vállalat válaszából kiderült: a mosdófelújítási program lezárulása után egységesítik a használati feltételeket. Tavaly a MÁV azt közölte lapunkkal, hogy idén tavaszra mindegyik projekthelyszínen megvalósul a felújítás.

Azt is közölték, hogy a 10 vállalás keretében megfogalmazott mosdófelújítási program célja az, hogy mind az utasoknak, mind a kollégáiknak jobb körülményeket biztosítsanak.