Fico váratlan bejelentése: Szlovákia óriási megállapodást köt Amerikával, már a jövő héten aláírják - most bánhatja igazán, hogy beszólt Trumpnak

Szlovákia a jövő hét második felében együttműködési megállapodást köt Amerikával – jelentette be Robert Fico.

Fico váratlan bejelentése: Szlovákia óriási megállapodást köt Amerikával / Fotó: Jade Gao / AFP

Egészen pontosan arról van szó, hogy Szlovákia a jövő héten nukleáris energia együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal.

Mindez szoros összefüggésben áll azzal, hogy a szlovák állam egy új atomerőművi blokk, amerikai segítséggel történő megépítéséről szóló megállapodást hoz éppen tető alá.

Fico váratlan bejelentése: Szlovákia óriási megállapodást köt Amerikával

Szlovákia tavaly óta tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy nagyméretű erőmű megépítéséről az amerikai Westinghouse csoporttal.

A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz, és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában.

A teljes fejlesztés értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.

A Fico által a hétvégén bejelentett egyezség, a kormányközi megállapodás aláírása megnyitja az utat Szlovákia előtt, hogy amerikai technológiát válasszon az új atomreaktor megépítéséhez.

Mindez persze Amerika érdekes is, hiszen az új, a szlovák állam tulajdonban lévő 1200 megawattos atomerőmű jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő atomenergia-ágazatában, és lehetőségeket teremthet az amerikai vállalatok számára Közép-Európában.

A szlovák miniszterelnök egészen pontosan arról beszélt, hogy amerikai partnerekkel együttműködve egy új, hatalmas, tisztán állami tulajdonban lévő blokkot szeretnénk építeni a Jaslovské Bohunice-i meglévő atomerőmű területén.

Ezzel összefüggésben pedig részt vesz a pénteki washingtoni, az amerikai-szlovák nukleáris együttműködésről szóló általánosabb megállapodás aláírásán.

A szlovák kormány tavaly októberben jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött kormányközi megállapodást egy új blokk építéséről, Fico pedig decemberben azt nyilatkozta, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta őt az idei labdarúgó-világbajnokság idejére az Egyesült Államokba, hogy aláírják a két ország közötti atomenergia-megállapodást.