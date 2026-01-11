Deviza
Utolsó esély: ha nem lesz minden idők legjobb játékkonzolja a PS6, véget érhet a PlayStation – az Xbox összeomlott, de van egy óriási nyertes

A videójáték-ipar hosszú évekig megszakítás nélküli növekedést mutatott, 2025 azonban látványos megtorpanást hozott. A globális konzoleladási adatok alapján nemcsak átmeneti lassulásról, hanem mélyebb szerkezeti problémákról is szó lehet. A videójáték-piac 2025-ös számai különösen a Sony és a Microsoft számára jelentenek komoly figyelmeztetést.
Gergely Máté
2026.01.11, 08:00

A globális videójáték-piac 2025-ben látványosan lassabb pályára állt, különösen a hardvereladások területén. Bár a teljes évre vonatkozó, hivatalosan auditált gyártói adatok még nem minden esetben állnak rendelkezésre, az iparági becslések, regionális statisztikák és negyedéves jelentések már most kirajzolják az erőviszonyokat. Ezek alapján egyértelműen látszik: a konzol- és videójáték-piac továbbra is él, de a korábbi évek növekedési dinamikája megtört, és a gyártók nagyon eltérő módon reagáltak erre az új helyzetre.

A videójáték-piac behúzta a kéziféket: ha nem lesz megújulás, a Sony és a Microsoft is bajban lesz – elkeserítőek a tavalyi számok
A videójáték-piac behúzta a kéziféket: ha nem lesz megújulás, a Sony és a Microsoft is bajban lesz – elkeserítők a tavalyi számok / Fotó: Thrive Studios ID

Továbbra is kétpólusú a videójáték-piac

Globális szinten 2025-ben a piac továbbra is kétpólusú maradt. Az egyik oldalon a Sony által gyártott PlayStation 5 állt, mint nagy konzol, a másikon pedig a Nintendo hibrid kézikonzolja állt, immár a Nintendo Switch 2-vel kiegészülve. A Microsoft Xbox Series X/S családja ezzel szemben 2025-ben egyértelműen a mezőny végére szorult, mind volumenben, mind piaci lendületben.

A részleges, de széles körben hivatkozott iparági becslések szerint 

2025 során globálisan nagyjából 14 millió PlayStation 5 fogyott, 

ami ugyan elmarad a korábbi évek csúcsteljesítményétől, de továbbra is piacvezető pozíciót biztosít a Sony számára. A csökkenés mértéke mérsékeltnek tekinthető, különösen annak fényében, hogy a konzolgeneráció már az életciklusa közepén jár, és a kereslet természetes módon laposodik. A PS5 esetében az európai és észak-amerikai piac továbbra is stabil bázist jelentett, a szezonális időszakok – különösen a Black Friday – pedig még mindig képesek voltak érezhetően megdobni az eladásokat.

2025 egyértelmű nyertese: a Nintendo Switch 2

A Nintendo ezzel szemben 2025 egyik legnagyobb nyertesének tekinthető, elsősorban a Switch 2 rajtjának köszönhetően. A becslések szerint az új generáció önmagában több mint 12 millió példányban talált gazdára az év során, miközben az eredeti Switch értékesítése ugyan jócskán visszaesett, de nem tűnt el teljesen a piacról. 

A két modell (Switch 1 és 2) együtt így a legnagyobb globális darabszámot produkálta 2025-ben. 

Ez a teljesítmény jól mutatja, hogy a Nintendo hibrid koncepciója – hordozható és otthoni használat egy eszközben – továbbra is erős vonzerő, különösen az árérzékenyebb és családi célcsoportok körében.

A legnagyobb kontraszt ugyanakkor az Xbox esetében látható. Az Xbox Series X és S globális eladásai 2025-ben becslések szerint alig haladták meg a 2 millió darabot, ami nemcsak a riválisokhoz képest alacsony, hanem a korábbi évek saját teljesítményéhez viszonyítva is komoly visszaesés. 

  • Több régióban – köztük Európában és az Egyesült Királyságban – kifejezetten meredek csökkenést mértek, 
  • miközben még az Egyesült Államokban is érezhetően gyengült a hardver iránti kereslet

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ezek az adatok nem hivatalos éves zárások, hanem piackutatói becslések, így kisebb eltérések lehetségesek.

Nem ugyanúgy jövedelmeznek a különböző stratégiák

A Sony továbbra is klasszikus konzolközpontú modellben gondolkodik, erős exkluzív kínálattal és hosszú távon épített platformértékkel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a PS5-korszakra sajnos jellemző volt az a jelenség, hogy nagyrészt új címek helyett régi játékok újrakiadásai jelentek meg, ami fokozatosan csökkentette a játékosok lelkesedését.

A Nintendo saját utat jár, ahol az egyedi hardver-szoftver kombináció és a belső fejlesztésű játékok jelentik a fő vonzerőt. A Microsoft ezzel szemben egyre nyíltabban kommunikálja, hogy számára az Xbox egy olyan eszköz, ami egy sok részből álló ökoszisztéma része. 

A Game Pass, a felhőalapú játék és a platformfüggetlen megjelenések előtérbe helyezése ugyan üzletileg indokolható, de rövid távon érezhetően gyengítette a konzolok iránti keresletet.

A kézikonzolok és alternatív eszközök piaca eközben szintén mozgalmas maradt. Bár ezek volumene továbbra sem mérhető a nagy gyártókéhoz, jól látszik, hogy a hordozható játék iránti igény nem csökkent, inkább fragmentálódott. A Switch 2 sikere ebben a szegmensben is erős jelzés, miközben a kisebb gyártók és PC-alapú kézikonzolok inkább rétegpiacokon tudtak megkapaszkodni.

Összességében 2025 a globális konzolpiacon nem az összeomlás éve volt, hanem az alkalmazkodásé. A kereslet lassult, a vásárlók megfontoltabbak lettek, és a korábbi évek robbanásszerű növekedése nem tért vissza.

Ugyanakkor a különbségek látványosak: míg a PlayStation és a Nintendo továbbra is stabil tömegbázissal rendelkezik, az Xbox esetében egyre inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogy a hardver milyen szerepet tölt be a Microsoft hosszabb távú játékipari stratégiájában.

A 2025-ös számok nem adnak végleges választ, de iránytűként mindenképpen szolgálnak a következő évekhez.

Egy esélye maradt a Sonynak

A PlayStation 5 generációja sokak számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a technológiai előrelépés inkább fokozatos volt, a valódi „next-gen” élmények száma kevésnek bizonyult, miközben az exkluzív játékok súlya is csökkent.

A cross-gen fejlesztések, a remake-ek és a PC-s megjelenések elmosták a PlayStation egykori egyediségét, a PS5 Pro pedig tovább erősítette azt az érzést, hogy a generáción belül is elmozdultak a játékszabályok.

Ebben a helyzetben a PlayStation 6 nem lehet pusztán egy erősebb hardver. 

A Sony számára ez az utolsó igazán nagy lehetőség, hogy visszaadja a PlayStation jelentőségét: valódi technológiai ugrással, erős és értelmezhető exkluzív kínálattal, valamint olyan szolgáltatásokkal, amelyek hosszú távon is megtartják a játékosokat és a fejlesztőket.

Ha ez sikerül, a PS6 akár minden idők legjobb konzolja is lehet. Ha nem, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy a PlayStation márkanévnek maradt-e még valódi húzóereje a következő generációban.

