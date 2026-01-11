Utolsó esély: ha nem lesz minden idők legjobb játékkonzolja a PS6, véget érhet a PlayStation – az Xbox összeomlott, de van egy óriási nyertes

A globális videójáték-piac 2025-ben látványosan lassabb pályára állt, különösen a hardvereladások területén. Bár a teljes évre vonatkozó, hivatalosan auditált gyártói adatok még nem minden esetben állnak rendelkezésre, az iparági becslések, regionális statisztikák és negyedéves jelentések már most kirajzolják az erőviszonyokat. Ezek alapján egyértelműen látszik: a konzol- és videójáték-piac továbbra is él, de a korábbi évek növekedési dinamikája megtört, és a gyártók nagyon eltérő módon reagáltak erre az új helyzetre.

A videójáték-piac behúzta a kéziféket: ha nem lesz megújulás, a Sony és a Microsoft is bajban lesz – elkeserítők a tavalyi számok / Fotó: Thrive Studios ID

Továbbra is kétpólusú a videójáték-piac

Globális szinten 2025-ben a piac továbbra is kétpólusú maradt. Az egyik oldalon a Sony által gyártott PlayStation 5 állt, mint nagy konzol, a másikon pedig a Nintendo hibrid kézikonzolja állt, immár a Nintendo Switch 2-vel kiegészülve. A Microsoft Xbox Series X/S családja ezzel szemben 2025-ben egyértelműen a mezőny végére szorult, mind volumenben, mind piaci lendületben.

A részleges, de széles körben hivatkozott iparági becslések szerint

2025 során globálisan nagyjából 14 millió PlayStation 5 fogyott,

ami ugyan elmarad a korábbi évek csúcsteljesítményétől, de továbbra is piacvezető pozíciót biztosít a Sony számára. A csökkenés mértéke mérsékeltnek tekinthető, különösen annak fényében, hogy a konzolgeneráció már az életciklusa közepén jár, és a kereslet természetes módon laposodik. A PS5 esetében az európai és észak-amerikai piac továbbra is stabil bázist jelentett, a szezonális időszakok – különösen a Black Friday – pedig még mindig képesek voltak érezhetően megdobni az eladásokat.

2025 egyértelmű nyertese: a Nintendo Switch 2

A Nintendo ezzel szemben 2025 egyik legnagyobb nyertesének tekinthető, elsősorban a Switch 2 rajtjának köszönhetően. A becslések szerint az új generáció önmagában több mint 12 millió példányban talált gazdára az év során, miközben az eredeti Switch értékesítése ugyan jócskán visszaesett, de nem tűnt el teljesen a piacról.

A két modell (Switch 1 és 2) együtt így a legnagyobb globális darabszámot produkálta 2025-ben.

Ez a teljesítmény jól mutatja, hogy a Nintendo hibrid koncepciója – hordozható és otthoni használat egy eszközben – továbbra is erős vonzerő, különösen az árérzékenyebb és családi célcsoportok körében.