Megrázó részletek a svájci tragédiáról: zárva volt a vészkijárat, élve égtek el a vendégek a luxusbárban

A svájci hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték Jacques Morettit, a Crans-Montanában működő Constellation bár tulajdonosát, miután a valais-i ügyészség hosszú kihallgatás után úgy ítélte meg, hogy fennáll a menekülés veszélye.

Megrázó részletek a svájci tragédiáról – Jacques Moretti és Jessica Moretti előzetesben / Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szörnyű baleset történt egy, az újévet köszöntő buliban a svájci Crans-Montanában, ahol egy robbanás következtében többen meghaltak, sokan megsebesültek.

A mentést nehezítette, hogy a zsúfolt Le Constellation bárban történt a robbanás, ahova akár háromszázan is befértek.

A Constellation bárnak 2015, illetve 2022 óta tulajdonosai Jacques és felesége, Jessica Moretti, gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanúja merült fel ellenük a tragikus újévi tűzeset miatt.

A svájci 24 heures hírlap értesülései szerint a bár hangszigetelő habból készült mennyezete a személyzet által kezelt tűzijátékos üvegek miatt gyulladt ki. Alig egy perc alatt a pince lángba borult, 40 ember életét vesztette, és 116-an sérültek meg.

Az egyik tulajdonos azt mondta, nem tudta, miért volt zárva az ajtó

Már az első híradások idézték a bárból kimenekült vendégeket, akik nehéznek nevezték a kijutást, mert csak egy kijáratot vettek észre, ami a bárhoz vezető lépcső volt. A pusztító halálos tűzvészről új körülményeket közöltek.

menekülési útvonalként szolgálhatott volna az alagsoron át egy szervizajtó is, de az be volt zárva.

Az üzemeltető, Jacques Moretti ezt beismerte a nyomozó hatóságoknak – jelentette az RTS svájci televízió.

Amikor az üzemeltető kívülről kinyitotta az ajtót, több élettelen testet talált – jelentették. Az ügyészség most vizsgálja a körülményeket.

Ha az ügyész arra a következtetésre jut, hogy Jacques és Jessica Moretti részben hibás, az súlyosbítja az ellenük emelhető vádakat.

A vádlottakat a halálos áldozatok miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel, a tűzijátékgyertyák veszélyes használata miatt gondatlanságból elkövetett gyújtogatással és a sérültek miatt gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják.