Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Allegro
Magyarország
webáruház
e-kereskedelem
online piactér

Ennyi volt: egyszerre két uniós országból vonul ki az egyik legnagyobb webáruház, Magyarország miatt teszi – a németek veszik át a boltot

A lengyel vállalat szorosabbra fűzi az integrációt az otthonához közelebbi piacokon, míg Horvátországot és Szlovéniát elengedi. Az Allegro Európa egyik legnagyobb onloine piacterét üzemelteti.
K. B. G.
2026.01.11, 08:42

Eladja szlovéniai és horvát leányvállalatát a lengyel Allegro webáruház a német Mutares magántőke befektetőnek – közölte a héten a vállalat, ami azzal indokolta a döntését, hogy inkább a magyar, a cseh és a szlovák piacon kíván növekedni.

allegro
Az Allegro visszavonul Szlovéniából és Horvátországból, hogy a magyar, cseh és szlovák piacra összpontosítson/Fotó: Northfoto

Az Allegro a céget is átszervezi a változás eredményeként

A magyar cseh és szlovák piacot a cég Mall North részlegébe integrálják ezzel párhuzamosan, míg a Mall South az éves jelentésben már mint megszakított működés szeerepel majd. Az év első kilenc hónapjában a déli, Mall South részkeg nem is muzszikált valami fényesen, a bruttó áruérték, a bevétel és az  adzóás, kamatfizetés, értékcsökkenés és amortizáció nélküli nyereség (EBITDA) is csökkent az egy évvel korábbihoz képest,6,7, 7,8 és 9,2 százalékkal. A nemzetközi eredmények gyengélkedése ellenére az Allegro teljes bevétele növekedni tudott, amit főként a társaság Lengyelországban elért növekedése hajtott, ami a bevételek mintegy 90 százalékát adja.

A lengyel cég ezért inkább az ottthonához közelebbi országokban, például Magyarországon igyekszik erősíteni pozícióját, ugyanakkor a cég közléséből az is kiderül, hogy a tranzakció lezáráshoz a hatóságok engedélyére is szükség van. Az ügylet árát nem hozták nyilvánosságra.

Az Európa egyik legnagyobb online piacterét működtető vállalat 2024 őszén lépett be hivatalosan is a magyar piacra, ám egyelőre le van maradva már korábban ideért versenytársaival, például az Alzával és az eMaggal szemben.

A csehországi és szlovákiai terjeszkedés sikerére építve az Allegro nagyobb, integrált közép-európai piacot akar építeni, amely a helyi vevők és eladók találkozóterepe lehet.

Az Allegro a Temu és társai európai versenytársa lenne

Az Allegro tudatosan pozicionálja magát európai alternatívaként az ázsiai szereplőkkel például a Temuval, szemben: növeli a helyi kínálat arányát, és eltávolítja a hosszú szállítási idővel érkező áruajánlatokat, hogy gyorsabb, megbízhatóbb ügyfélélményt nyújtson. Ez a lokalizációs törekvés több szempontból is előnyös: csökkenti a visszaküldési és vámkockázatot és erősíti a fogyasztói bizalmat.

A lengyel vállalat az online piactér mellett egy logisztikai hálózatot, előfizetéses szállítási szolgáltatásokat és ajánlórendszereket hoz létre, amelyek a magyar webshopokra is hatással vannak. A lengyel központú cég várakozása szerint akár többmilliós új fogyasztói csoportot is elérhet pár éven belül, miközben eladók százai kapnak hozzáférést egy nagyobb, régiós piachoz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu