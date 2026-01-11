Ennyi volt: egyszerre két uniós országból vonul ki az egyik legnagyobb webáruház, Magyarország miatt teszi – a németek veszik át a boltot

Eladja szlovéniai és horvát leányvállalatát a lengyel Allegro webáruház a német Mutares magántőke befektetőnek – közölte a héten a vállalat, ami azzal indokolta a döntését, hogy inkább a magyar, a cseh és a szlovák piacon kíván növekedni.

Az Allegro visszavonul Szlovéniából és Horvátországból, hogy a magyar, cseh és szlovák piacra összpontosítson/Fotó: Northfoto

Az Allegro a céget is átszervezi a változás eredményeként

A magyar cseh és szlovák piacot a cég Mall North részlegébe integrálják ezzel párhuzamosan, míg a Mall South az éves jelentésben már mint megszakított működés szeerepel majd. Az év első kilenc hónapjában a déli, Mall South részkeg nem is muzszikált valami fényesen, a bruttó áruérték, a bevétel és az adzóás, kamatfizetés, értékcsökkenés és amortizáció nélküli nyereség (EBITDA) is csökkent az egy évvel korábbihoz képest,6,7, 7,8 és 9,2 százalékkal. A nemzetközi eredmények gyengélkedése ellenére az Allegro teljes bevétele növekedni tudott, amit főként a társaság Lengyelországban elért növekedése hajtott, ami a bevételek mintegy 90 százalékát adja.

A lengyel cég ezért inkább az ottthonához közelebbi országokban, például Magyarországon igyekszik erősíteni pozícióját, ugyanakkor a cég közléséből az is kiderül, hogy a tranzakció lezáráshoz a hatóságok engedélyére is szükség van. Az ügylet árát nem hozták nyilvánosságra.

Az Európa egyik legnagyobb online piacterét működtető vállalat 2024 őszén lépett be hivatalosan is a magyar piacra, ám egyelőre le van maradva már korábban ideért versenytársaival, például az Alzával és az eMaggal szemben.

A csehországi és szlovákiai terjeszkedés sikerére építve az Allegro nagyobb, integrált közép-európai piacot akar építeni, amely a helyi vevők és eladók találkozóterepe lehet.

Az Allegro a Temu és társai európai versenytársa lenne

Az Allegro tudatosan pozicionálja magát európai alternatívaként az ázsiai szereplőkkel például a Temuval, szemben: növeli a helyi kínálat arányát, és eltávolítja a hosszú szállítási idővel érkező áruajánlatokat, hogy gyorsabb, megbízhatóbb ügyfélélményt nyújtson. Ez a lokalizációs törekvés több szempontból is előnyös: csökkenti a visszaküldési és vámkockázatot és erősíti a fogyasztói bizalmat.