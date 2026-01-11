Előre szólt a MÁV: senki ne szálljon vonatra hétfőn rutinból, megkezdődik az átépítés a legnagyobb pályaudvaron – a fél országot érinti
Indul a peronépítés Keleti pályaudvaron, módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje – közölte a Mávinform.
Mind kiderült, már
hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron,
ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje. A munkálatokra azért van szükség, mert a tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mivel
- Délegyháza,
- Kelebia
- és Belgrád felől
a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.
Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest-Belgrád-vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott
Soko (Sólyom) motorvonatokat is,
amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.
Magyarországon a vasúti pálya- és állomásfejlesztések, felújítások során mindenütt magasperonok épültek, ezek (az Európában általánosan alkalmazott szabványok szerint) sínkorona (sínszál felső, azaz futófelülete) fölötti 55 centiméteres magasságúak. A Keleti pályaudvaron is ilyen készül.
MÁV: így érinti a közlekedést a Keleti pályaudvar építkezése
A legfontosabb változás, hogy több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át. Az időpont végeredményben szerencsés, hiszen a Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését, hiszen ebben az időszakban
a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra.
Ezzel együtt is január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld közötti szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest-Belgrád-vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
- A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul.
- A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
A menetrendi változásokról részletesen lehet tájékozódni a MÁV+ applikációban és a MAVPlusz.hu weboldalon. Arról hogy pontosan hogyan nyúlnak hozzá a keleti peronjaihoz, az alábbi cikkben írtunk részletesen.
