Az olaj és az arany csak a kezdet: szinte földöntúli kincsek rejtőznek Venezuelában

Az Egyesült Államok január 3-án végrehajtott venezuelai katonai akciója óta eltelt egy hétben az egyik legtöbbet tárgyalt kérdéssé a világ legnagyobb ismert olajtartaléka, a venezuelai nehéz olaj lehetséges sorsa vált. A latin-amerikai ország más, stratégiai fontosságú ásványkincsekből is nagy tartalékokkal rendelkezik, az arany mellett az ipari termelés számára kulcsfontosságú ércekkel.
VG
2026.01.11, 09:58
Frissítve: 2026.01.11, 11:36

A londoni székhelyű Energy Institute adatai szerint Venezuela a globális olajtartalékok mintegy 17 százalékát birtokolja, mintegy 303 milliárd hordót – ezzel megelőzi a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének vezető államát, Szaúd-Arábiát is. Venezuelában azonban nemcsak kőolaj található, hanem sok egyéb ásványkincs is mutatja be összeállításában az Origo.

venezuelai olaj Caracas, ásványkincs
Venezuelában a kőolaj és az arany mellett más ásványkincsek is bőséggel találhatók, de sok a bizonytalanság körülöttük / Fotó: AFP

Sok a bizonytalanság a venezuelai ásványkincsek körül

A lap összeállításában kitér rá, hogy még 2019-ben Nicolás Maduro elnök és a nemrég hivatalba lépett Delcy Rodríguez – aki akkor alelnök volt, jelenleg pedig ügyvezető elnök – ötéves bányászati tervet jelentett be. A program célja a venezuelai ásványkincsek kitermelésének felfuttatása volt, alternatívát kínálva az olajiparral szemben, azaz csökkentve a gazdaság és – az állam berendezkedése miatt ez különösen hangsúlyos – a kormány függését az akkorra már amúgy is leépült olajipari bevételektől.

Azért, hogy ezt előkészítse, egy évvel korábban a venezuelai kormány adatokat tett közzé az ásványi lelőhelyekről.

Ám a dokumentum a bányászati ipar kulcsfogalmait – például a „készlet” és az „erőforrás” kifejezéseket – felváltva használta. 

Ez megnehezítette annak megítélését, hogy Caracas valóban tisztában van-e az ország teljes bányászati potenciáljával.

A 2018-as jelentés – amelyet „ásványkatalógusként” hirdettek a potenciális befektetőknek, és a bányászati minisztérium honlapján tették közzé – mintegy 3 milliárd tonnára becsülte a szénkészleteket, míg a nikkelkészleteket 407 885 tonnára.

Ugyanez a jelentés 644 tonnás aranyerőforrást, 14,68 milliárd tonna vasércerőforrást – elismerve, hogy ennek jelentős része spekulatív becslés –, valamint 321,5 millió tonna bauxit-erőforrást jelzett.

2021-ben a venezuelai kormány egy, a 2009-ben összegyűjtött adatokon alapuló ásványkészlet-térképet publikált.

A térkép antimon-, réz-, nikkel-, koltán-, molibdén-, magnézium-, ezüst-, cink-, titán-, volfrám- és uránkészleteket jelölt, de mennyiségi adatokat nem tartalmazott.

Venezuelában aranyból is jelentős mennyiség van, értéke 500 milliárd dollár körül van.

Ugyanakkor a Maduro-féle ötéves tervhez kapcsolódó bányák jelenlegi működési állapota nem világos, bár vélhetően hasonlóan rendezetlen, kihasználatlan, illetve elhanyagolt infrastruktúrájú területekről van szó, mint a kőolajipar esetében. Ugyanakkor a az ország nemzeti termelőgazdasági tanácsa múlt hónapban konkrét számadatok nélkül azt közölte, hogy az arany-, szén- és vasérctermelés 2025 első három negyedévében nőtt. A helyzet mindenesetre tisztázatlannak tűnik.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

