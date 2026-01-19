A héten ismét új rekordot ért el a BUX index, ezúttal minden vezető részvény érdemben tudott emelkedni, de a Mol mindenképpen kiemelkedett a mezőnyből. Itt már extrém túlvettség látszik a gyors emelkedés miatt, de az OTP grafikonján is magas az RSI. A Richter és a Magyar Telekom esetében konszolidáltabb a mozgás.

Rekordon a BUX, izzik az RSI: közeleg a korrekció a magyar piacon?

OTP

Az OTP árfolyama a hét elején újabb fontos ellenállási szintet tört át, mely 37 110 forint közelében látható, és már támaszt jelent. A következő potenciális akadály 39 460 forintnál húzódik. Az RSI-indikátor most már tartósan a túlvett tartományban mozog, de érdemi fordulatra utaló jelzés egyelőre nem látható a grafikonon.

Forrás: Equilor Trader

Richter

A Richternek is sikerült ellenállási szintet áttörni, miután a 200 napos mozgóátlag felett stabilizálódott. Ezzel meg is érkeztünk a 10 470 forintos szinthez, ahol a 61,8 százalékos Fibo-szint húzódik. Ha ezt is sikerül átlépni, a következő akadály a hosszú távú csökkenő trendvonal lehet, ez jelenleg 10 600 forintnál húzódik.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Kirobbanó formában a Mol, az emelkedést elsősorban a közelgő szerbiai tranzakció hajtotta. Sorban törte át az ellenállási szinteket, most a 176,4 százalékos Fibo-szintben akadt meg, mely 3 571 forintnál húzódik. Az RSI-indikátor már extrém túlvettséget mutat, ezért nem zárható ki egy kisebb-nagyobb korrekciós hullám a következő napokban.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

A Magyar Telekom sem volt kivétel, itt is fontos ellenállási szint került áttörésre a héten, méghozzá 1868 forintnál. Ezzel a lendülettel az árfolyam meg is érkezett a következő ellenálláshoz, mely 1910 forintnál látható. Az RSI-indikátor itt is a túlvett tartományba ért, de még nem vett fel extrém értéket. A jelzett ellenállás áttörése esetén a következő akadály 1980 forint közelében adódhat.

Forrás: Equilor Trader

Az Equilor Chart kiadványban található várakozásokat a részvényárfolyamok pillanatnyi technikai képe alapján határozzuk meg, azok egy hétig, a következő kiadvány megjelenéséig érvényesek.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt az Equilor Befektetési Zrt. készítette.