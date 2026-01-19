Sziget Fesztivál: elindult a diákbérletek árusítása is – a brutális kedvezményhez csak egyféleképpen lehet hozzájutni

Deviza
VG
2026.01.19., 10:16
Fotó: MTI

Hétfőtől lehet megvásárolni a kedvezményes diákbérletet a Sziget Fesztiválra. 

Sziget Fesztivál: elindult a diákbérletek árusítása is / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Sziget Diákbérlet by BudapestGO jegyet csak úgy lehet megvenni, ha a vásárlók regisztrálnak a BudapestGO-ban, majd be kell váltani a regisztrációkor kapott kuponkódot a Sziget oldalán, ahol meg lehet így venni a kedvezményes fesztiválbérletet.

A BKK oldala közlése szerint így a diákok fél áron 

78 500 forintért (plusz 5103 forint kezelési költség) vehetik meg a fesztiválra a diákbérletet.

A Sziget Fesztivál a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Super Early Bird 48 órás szakaszában 65 százalékkal több jegyet adtak el, mint a tavalyi hasonló jegyakcióban, és „azóta is szépen fogynak a bérletek”.

A szervezők elmondták: a kedvezményes diákbérlettel a céljuk, hogy idén az eladásaikat mindenképp szignifikánsan tudják növelni.

Korábban lapunk is megírta, hogy Gerendai Károly úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a fővárosi önkormányzat felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, később azonban egy új kompromisszumos döntés született. Végül a fővárosi önkormányzat megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

  • minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából, 
  • továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

A Sziget szervezői bejelentették, hogy a fesztivált augusztus 11–15. között rendezik meg.  

A Sziget Fesztivál tavalyi bejelentése később érkezett a szokásosnál, de a felsorolásban nemcsak világsztárok szerepelnek, hanem több, a nemzetközi színtéren frissen berobbant előadó is. Florence + the Machine, a Twenty One Pilots és Dom Dolla mellett számos izgalmas újonc is érkezik, mint Dijon és Sombr.

Tavaly százezrek szórakoztak a nagyobb koncerteken és országszerte a legkülönbözőbb fesztiválokon. Idén is számos koncert adhat jókora lökést a hazai turizmusnak. A jelentősebb magyar fesztiválok már bejelentették, hogy mikor tartják meg 2026-ban a rendezvényüket, illetve többségük a jegyértékesítést is elkezdte.

