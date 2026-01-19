Deviza
NAV
adóhivatal
adó

Szja 2026: itt vannak a pontos határidők az adóbevallásról, a NAV kiadta a részleteket – a postások már úton vannak a nyomtatványokkal

Elindult a 2026-os szja-szezon. A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de vannak, akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot.
VG
2026.01.19, 07:37
Frissítve: 2026.01.19, 08:10

A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltőprogramjához – közölte a NAV.

Closeup,Woman,Filling,Form,Of,Individual,Income,Tax,Return, NAV, szja, aóbevallás, kalkulátor
A NAV kiadta a részleteket / Fotó: chayanuphol

Bár egyre kevesebbeket érint, de 

a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20.

A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

Idén sem változott, hogy az szja-bevallást leggyorsabban az eSZJA felületén adhatják be a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, a NAV által készített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, véglegesítve. 

A tervezetek március 15-től érhetők el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

De az szja-bevallás önállóan is elkészíthető, ami szintén a NAV eSZJA-oldaláról a legegyszerűbb, ahol a kitöltött űrlap kényelmesen, elektronikusan beküldhető. Választható opció még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is, azon belül a 25SZJA jelű űrlap.

Március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz. 

Több módon jelezheti szándékát a NAV-nak – sms-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon –, csupán adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia; a határidő után viszont már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti.

Április 30-ig postázza a NAV az igényelt papíralapú tervezeteket.

A papíralapú kitöltéshez üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el. Május 20-ig lehet nyilatkozni az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is.

Több mint egymillió magyar jogosult valamilyen adóalap- vagy adóelőleg-kedvezményre, mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni a NAV-nál. Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek.

